Unfallopfer verschwindet und meldet sich dann bei der Polizei

In Friedberg stoßen am Mittwochnachmittag zwei Autofahrer zusammen. Der Geschädigte fährt danach einfach weiter, das wird für ihn zu einem Problem.

Ein Unfall mit kuriosem Ausgang hat sich am Mittwoch auf der Engelschalkstraße in Friedberg ereignet. Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16.15 Uhr beim Abbiegen in die Engelschalkstraße einem 22-Jährigen auf. Dabei entstand ein Sachschaden. Beide bogen in die Münchner Straße Richtung Friedberg ab. Der Unfallverursacher soll laut Polizei versucht haben, dem anderen zu bedeuten, er solle zur Schadensregulierung in Höhe der Baywa-Tankstelle anhalten.

Warum auch Geschädigte Unfallflucht begehen können

Der 22-Jährige fuhr aber einfach weiter, und der 31-Jährige verlor ihn aus den Augen. Er meldete den Unfall bei der Polizei in Friedberg. Eine Stunde nach dem Unfall informierte auch der Geschädigte die Polizei über den Vorfall. Er muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten, denn auch Geschädigte müssen laut Polizei es den Unfallverursachern ermöglichen, die Personalien auszutauschen. Im Falle des 22-Jährigen wird ihm positiv angerechnet, dass er später zur Polizei kam. (AZ)