Viele Staffeln am Start: Hans-Böller-Lauf geht in 30. Auflage

Am Samstag geht der Hans-Böller-Lauf in seine 30. Auflage.

Von Luca Aschenbrenner

Während des Volksfestes findet auch wieder der Traditionswettbewerb statt. 17 Teams treten am Samstag in der Ludwigstraße gegeneinander an.

Beim Volksfest ist in Friedberg einiges geboten: Neben dem Treiben auf dem Volksfestplatz findet am Samstag auch wieder der traditionsreiche Hans-Böller-Lauf statt. Um 18 Uhr treten dieses Jahr 17 Teams in der Ludwigstraße gegeneinander an. Neben dem TSV Friedberg, dem Leichtathletikclub Aichach und anderen Sportvereinen sind auch Hobbymannschaften wie die Stiftung Wadentest oder die Paradox Piña Coladas vertreten. Die zehnköpfigen Gruppen absolvieren einen Staffellauf zwischen der Garage Ost und dem Marienplatz, inklusive einer Runde rund um das Rathaus. Im vergangenen Jahr waren auch längst ausgestorben geglaubte Kreaturen mit von der Partie: Ein Läufer nahm im Dinosaurierkostüm teil. Moderiert wird die diesjährige Veranstaltung von Sebastian Pfundmeir. Der Verkehrsverein Friedberg veranstaltet den Lauf zu Ehren von Hans Böller, dem langjährigen Sportpfleger im Friedberger Stadtrat und Kreisvorsitzenden des Bayerischen Landessportverbandes. Die Gewinner des Hans-Böller-Laufs in Friedberg bekommen Marken fürs Zelt Die Gewinnerteams dürfen sich im Anschluss auf Wertmarken für das Binswanger-Zelt auf dem Volksfest freuen, um den Sieg dort gemeinsam zu feiern. Zuschauerinnen und Zuschauer sind eingeladen, die Teams anzufeuern – vielleicht ist ja auch wieder ein prominenter Sportler aus dem Erdmittelalter anzutreffen. Diese Teams nehmen teil: German-Fussl, Margit Blaha Runners BLAU, Margit Blaha Runners ROT, Ausgelaufen, TSV Friedberg/Fußball A-Jugend, Margit Blaha Runners WEIß, RederzRacer, Judoteam Sportfreunde Friedberg, Stiftung Wadentest, Kenias allerletzte Reserve, TSV Friedberg Leichtathletik, LC Aichach, TSV Friedberg Fußball/E-Jugend and friends, TSV Handballkids Die jungen Wilden, Paradox Piña Coladas, Aichacher Diamond League, Agrarflitzer. Lesen Sie dazu auch Friedberg Friedberger Volksfest: Alles Wichtige zum Start am Wochenende

