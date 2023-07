Viele Urlaubsanträge: Sponsoren und Mitarbeiter freuen sich auf Friedberger Zeit

Plus Die Sponsoren freuen sich auf das Altstadtfest. Bei manchen resultiert die Verbundenheit aus ihrem Gewerbe - ein Unternehmen ist sogar mit einem Stand vertreten.

Gefühlt gibt es auf dem Altstadtfest ja alles, was es vor rund zweihundert Jahren auch schon gab. Das reicht vom kulinarischen Angebot bis zur Handwerkskunst. Aber Polstermöbel? "Wieso gibt es die eigentlich nicht?", fragte sich Christof Gerpheide vom Einrichtungshaus Segmüller beim Sponsorenempfang der Stadt zur "Friedberger Zeit". Historisch wäre es wohl. Wie das ganze Fest, das auch aus den Belegschaften der großen Sponsoren mit ordentlich Zuspruch rechnen darf - nicht nur als Besucherinnen und Besucher.

Denn die Stadtsparkasse Augsburg betreibt beim Altstadtfest eine Münzpräge, wie Pressesprecher Marcus Hupfauer erklärt. "Der Run war bei den Mitarbeitern sehr groß, als die Mail dazu rausging." Konkret können die Besucher originale Silbermünzen prägen, die sie im Anschluss als Andenken mit nach Hause nehmen können. Es ist eine von unzähligen Attraktionen, die vom 7. bis zum 16. Juli die Menschen in die Stadt locken soll. Mit über 100.000 Besucherinnen und Besuchern rechnet die Stadt.