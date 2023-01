Warum Käthe Rosner jetzt die Grundschule wechseln muss

Plus Die elfjährige Käthe aus Friedberg hat Trisomie 21 und geht auf die Grundschule in Affing. Nun stellt sich der Schulleiter quer, Käthes Eltern gehen vor Gericht.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie Rosner vor Gericht zieht. Bereits 2016 musste das Ehepaar um den Kindergartenplatz von Käthe, welche das Downsyndrom hat, kämpfen. Ein Kompromiss löste den Konflikt, das Mädchen durfte in der Friedberger Kita bleiben. Inzwischen geht die Elfjährige zur Schule. Seit drei Jahren ist das Mädchen in Affing sogenannte Gastschülerin. Der jüngste Gastschulantrag wurde abgelehnt, Käthe müsste die Schule wechseln. Ihre Eltern reichten Klage ein. Vor dem Verwaltungsgericht Augsburg endete der Fall überraschend.