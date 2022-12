Friedberg

vor 34 Min.

Wo können in Friedberg neue Windräder gebaut werden?

Plus Die 10H-Regel ist gefallen, mehr Standorte sind möglich, Anfragen von Investoren nehmen zu. Wie kann die Stadt steuern? Es gibt einen Plan, doch die Zeit drängt.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Erst am Montag hatte die Stadtverwaltung wieder Besuch von Projektentwicklern in Sachen Windkraft. Ein halbes Dutzend Anfragen liegen laut Bürgermeister Roland Eichmann mittlerweile auf dem Tisch. Fahrt aufgenommen hat das Thema durch Änderungen im Gesetz, die Ausnahmen von der 10H-Regel erlauben, etwa an Autobahnen, im Wald und in der Umgebung von Gewerbegebieten. Vier Gebiete kommen in Friedberg infrage. Die Stadt will sich dem Ausbau nicht verschließen. Doch sie will ihn steuern. Das kann auch gelingen, wie in der Sitzung des Stadtrates dargestellt wurde. Doch die Zeit drängt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen