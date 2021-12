Friedberg-Wulfertshausen

Hund läuft in Auto: Polizei sucht Besitzer

Ein schwarzer Hund lief an Heiligabend in Wulfertshausen in ein Auto.

An Heiligabend läuft ein herrenloser Hund in Wulfertshausen in ein Auto und wird verletzt. Wer weiß, wem er gehört?

Von Ute Krogull

Ein herrenloser großer schwarzer Hund lief einer Pkw-Fahrerin in Wulfertshausen ins Auto. Danach lief das augenscheinlich verletzte Tier fort und konnte nicht mehr gefunden werden, so die Polizei Friedberg. Der Vorfall ereignete sich um kurz vor neun Uhr morgen In der Radegundisstraße, Höhe Einmündung Wetterspitzstraße. Die Polizei bittet nun den Hundebesitzer, sich zu melden unter Telefon 0821/323-1710.

