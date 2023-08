Friedberg-Wulfertshausen

03.08.2023

Reggae in Wulf trotzt Matsch – Wacken versinkt im Regen

Mit schwerem Gerät mussten Autos am Samstagabend beim Festival Reggae in Wulf aus der Wiese gezogen werden.

Plus Das Festival in Wacken lässt wegen des Regens keine Fans mehr aufs Gelände. Auch in Wulfertshausen sorgte der Matsch für Probleme. Trotzdem ist die Bilanz positiv.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Das Heavy-Metal-Festival Wacken versinkt im Schlamm. Wegen des anhaltenden Regens verhängten die Veranstalter erstmalig einen Einlass-Stopp. Davon war Reggae in Wulf am Wochenende weit entfernt. Doch auch hier bereitete der Regen Probleme. Trotzdem ist die Bilanz positiv. Polizei und Veranstalter nehmen außerdem zum Thema Ruhestörung Stellung.

Der Regen sei für das ganze Team eine Herausforderung gewesen, berichtet Mitorganisator Markus Friedrich. Am Samstagabend mussten Autos mit schwerem Gerät aus der Parkwiese gezogen werden. Das Festivalgelände verwandelte sich in weiten Strecken in Matsch, was man unter anderem mit Hackschnitzeln abzumildern versuchte. Den abreisenden Camperinnen und Campern am Sonntag halfen Landwirte mit Traktoren. Und auch Strom für Stände und Bühne bei diesem Wetter am Laufen zu halten, war nicht ganz einfach. Doch Reggae in Wulf ist regenerprobt, die Gäste hätten sich darauf eingestellt, so Friedrich. In Gegenteil: "Die Situation hat alle zusammengeschweißt." Und in der Tat: Sobald der Regen vorbei war, wurde die Stimmung umso besser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen