Hollenbach durchbricht Sieglos-Serie - Mering "ohne Eier" im Topspiel

Plus Aufatmen in Hollenbach nach erstem Sieg seit sieben Spielen. Mering verliert das Topspiel. Stätzling und Ecknach mit Pflichtsiegen. Unglückliche Zeller.

Der FC Stätzling marschiert weiter, auch auf ungewohntem Terrain. Der TSV Hollenbach landete den lang ersehnten Befreiungsschlag und profitierte dabei von zwei Eigentoren. Der SV Mering verliert das Topspiel. MSV-Trainer spricht von einer Lehrstunde. Dem SC Griesbeckerzell wird in letzter Sekunde der Sieg aus der Hand gerissen. Der VfL Ecknach feiert den dritten Sieg in Folge.

Hollenbach - Rain II 4:1