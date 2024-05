Hamstern für den Klassenerhalt: Merching erkämpft sich wichtigen Punkt

Plus Mit nur einem frischen Auswechselspieler holt der TSV Merching gegen Neusäß einen Punkt. Der Kissinger SC verliert in Unterzahl beim Tabellenzweiten.

In der Kreisliga Augsburg muss der TSV Merching weiter um den Klassenerhalt zittern. Immerhin holte der personell arg gebeutelte Aufsteiger gegen den TSV Neusäß einen Punkt und hat weiterhin ein Polster auf die Relegationsränge. Keine Chance hatte dagegen der Kissinger SC beim Gastspiel beim Tabellenzweite Lagerlechfeld.

Merching - Neusäß 1:1