Zukunft trotz Rübsamen-Pleite: Der Kultstore bleibt in Friedberg

Plus Das Bekleidungsgeschäft Kultstore in der Innenstadt hat eine neue Eigentümerin. Sie ist in Friedberg keine Unbekannte.

Von Eva Weizenegger

Zunächst sah alles so aus, dass Friedberg ein weiteres Bekleidungsgeschäft verliert. Nachdem die Rübsamen Gruppe, die aus drei Gesellschaften besteht, seit September 2023 sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung befindet, war auch der Kulturstore von einer möglichen Schließung betroffen. Doch dieses Szenario bleibt aus. Wie die Verantwortlichen der Rübsamen Gruppe schriftlich unsere Redaktion informieren, wird das Geschäft zum 1. April an eine regionale Unternehmerin veräußert.

Die Inhaberin ist neu, aber der Name Kultstore bleibt

Der Geschäftsbetrieb sowie fünf Mitarbeiter werden ebenfalls übernommen. Rübsamen-Geschäftsführer Marcus Vorwohlt erklärt: „Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis. Das ist ein positives Zeichen für den regionalen Handel, der in Friedberg eine neue Perspektive erhält.“ Der Kultstore in Friedberg bleibt unter seinem bisherigen Namen bestehen. Die neue Inhaberin ist Sabine Hader. Sie betreibt bereits seit 2011 in der Ludwigstraße in Friedberg und in Gersthofen eine Filiale des Modefachgeschäfts Tamaro Fashion. Sabine Hader erklärt: „Die Kunden schätzen die gute Beratung direkt vor Ort. Ich freue mich über die Einigung und, dass wir mit dem Erhalt des Kultstores die regionale Wirtschaft weiter stärken.“

