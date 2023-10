Kissing

vor 17 Min.

Blockieren Gasbehälter die Neugestaltung des O&K-Geländes in Kissing?

Plus Seit Jahren sind Teile des ehemaligen O&K-Geländes südlich der B2 ungenutzt. Kissing will das in Zukunft ändern - lässt aber nun die Lagerung von Gasbehältern zu.

Von Edigna Menhard, Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Kissing steckt mitten in einem großen Prozess. Gemeinsam mit einem Planungsteam erarbeitete sie für das städtebauliche Entwicklungskonzept INSEK mehrere Ideen und mögliche Maßnahmen, den Ort umzugestalten. Schöner, grüner, lebenswerter - das sind die Ziele. Ein zentraler Punkt auf der Liste ist das ehemalige O&K-Gelände. Dort sollen vorerst Gasbehälter gelagert werden, zum Ärger einer Fraktion.

O&K-Gelände in Kissing soll umgestaltet werden

Es handelt sich um zwei Teilflächen an der Grünzweig- und der Münchnerstraße mit 1500 und 8000 Quadratmetern. Wie es von der Gemeinde heißt, handelt es sich sowohl um neue, gebrauchsfertige als auch gebrauchte und gasfreie Tanks, die auf dem Gelände bis zum Weiterverkauf zwischengelagert werden. Die Behälter seien vollständig geschlossen, Gase könnten nicht austreten. Da der Untergrund bereits aus einer befestigten Schotterschicht bestehe, seien keine Baumaßnahmen nötig. Nur Parkplätze müssten errichtet werden, einmal 15 auf der Fläche in der Münchner und 80 in der Grünzweigstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen