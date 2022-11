Kissing

vor 17 Min.

Er hatte mehrere Tiere entführt: Gericht verurteilt Katzenquäler

Plus In den vergangenen Jahren häuften sich Angriffe auf Katzen in Kissing. Nun musste sich der Täter vor Gericht verantworten. Das ist seine Strafe.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Es begann bereits 2018. Vor vier Jahren verschwand die Katze Lilly aus der Ahornstraße in Kissing, mehrere Wochen danach wurde sie wieder gefunden. Das blieb nicht der letzte Angriff auf sie. Zwei Jahre später überstand sie eine Pfeffersprayattacke, im Juni 2021 wurde sie nochmals vermisst und schließlich in der Nähe von Premium Aerotec in Haunstetten wiedergefunden. Lange konnte man keinen Täter für die Vorfälle verantwortlich machen. Inzwischen wurde ein Mann aus dem südlichen Landkreis verurteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen