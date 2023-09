Kissinger Spezialist Pfaff Silberblau liefert in alle Welt

Plus Von Kino bis Möbelhaus: Produkte aus dem Kissinger Werk verrichten im Hintergrund ihre Tätigkeit. Und das sehr erfolgreich.

Die Erzeugnisse der Kissinger Firma, für die Ulrich Hintermeier tätig ist, sieht man üblicherweise nicht, da sie ihre Dienste im Hintergrund verrichten. Doch als Kenner entdeckt der Geschäftsführer der Columbus McKinnon Engineered Products GmbH, zu der auch die Pfaff Verkehrstechnik gehört, immer wieder Produkte seines Unternehmens, die dem Laienblick entgehen. Vom lokalen Möbelhaus bis zur internationalen Medizintechnik, Stahlindustrie und Maschinenbau reicht das Kundenspektrum für die Produkte aus Kissing.

So erkannte der 61-Jährige Hintermeier unlängst beim Kinobesuch mit seinem Sohn, dass die Bannerwerbung beim Cinemaxx in Augsburg mit einer Seilwinde aus seiner Firma betrieben wird. Auch die Decken-Dekoration im Friedberger Möbelhaus Segmüller wird mit Hebetechnik von Columbus McKinnon bewegt. Eine Seilwinde des Unternehmens findet sich zudem beim gegenüberliegenden Schuhgeschäft Schmid. Im alten Stadttheater Augsburg verrichtete unter der Bühne Technik aus der Firma ihre Dienste.