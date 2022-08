Die Sorgen um die Friedberger Ach müssen ernst genommen werden

Plus Die Friedberger Ach führt wieder starkes Niedrigwasser. Seit Jahren fordern Mühlenbetreiber vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, sich um den Fluss zu kümmern.

Die Lage der Friedberger Ach scheint besorgniserregend. Die Wirkung der beispiellosen Rettungsaktion mit Wasser aus dem Auensee ist verpufft. Mühlen stehen wieder still, mancher befürchtet ein erneutes Fischsterben und die Funktion als Vorfluter für Kläranlagen könnte wieder problematisch werden. Natürlich hat der extrem trockene Sommer das Problem verschärft, doch besteht es nicht erst seit gestern. Wann handelt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth?