Ehrenamtlicher Fahrdienst bringt Lebensqualität für ältere Menschen

Die ehrenamtlichen Fahrdienste in Kissing, Friedberg, Ried und Mering leisten wichtige Hilfe. Denn sie entlasten Angehörige - und helfen Älteren, selbstständig zu bleiben.

In den eigenen vier Wänden kommen sie meist gut zurecht. Schwierig wird es erst vor der Haustür. Lange Wege, viel Verkehr, zu wenig Energie - und ältere Menschen kommen an ihre Grenzen. Gibt es dann keine Angehörige oder wohnen diese weit entfernt, stellt sich die Frage: Was tun? Taxis sind teuer. Busse manchmal unzuverlässig. Eine gute und zugleich charmante Alternative bieten die ehrenamtlichen Fahrdienste im Landkreis. Sie helfen Seniorinnen und Senioren, sich ihre Selbstständigkeit und damit auch Lebensqualität zu erhalten, zudem entlasten sie Angehörige, Pflegedienste und Pflegeheime.

Nicht nur Hilfe, sondern schönes Miteinander

Ob durch das Bürgernetz in Friedberg und Mering, das Mehrgenerationenhaus Kissing oder mit dem Rieder Bürgerbus: Überall sind freiwillige Fahrerinnen und Fahrer im Einsatz. Sie bringen die älteren Bürgerinnen und Bürger sicher zu Arztterminen, zur Physiotherapie oder zum Einkaufen und wieder zurück nach Hause. Damit fungieren sie als wertvolles Bindeglied zur Außenwelt. Aber hier endet das Engagement nicht, wie der Bericht über die Fahrerinnen und Fahrer aus Kissing zeigt. Ein nettes Wort hier, die Tasche tragen dort: Die Ehrenamtlichen sind mit Herzblut dabei. Es geht ihnen nicht nur um die Hilfe, sondern um ein schönes Miteinander und gegenseitige Wertschätzung. Ihrem Einsatz gebührt Beachtung - und großes Lob.

