Umfassenden Schutz vor dem Wasser gibt es nicht

Plus Mit dem Klimawandel wächst das Risiko von Unwettern und Überflutungen. Darum ist auch individuelle Vorsorge nötig.

Wurden in Friedberg die Kanäle zu klein gebaut? Dieser Vorwurf war mehrfach zu hören nach dem Unwetter von Ende August, als ganze Straßenzüge in verschiedenen Teilen der Stadt unter Wasser standen. Binnen kurzer Zeit fielen solche Wassermassen, dass die Leitungen sie nicht mehr aufnehmen konnten.

Tatsache ist: Das Abwassersystem stammt zum größten Teil aus einer Zeit, als Schlagregen in diesem Ausmaß unbekannt waren. Doch der Klimawandel spielt sich schon seit Längerem nicht nur in fernen Regionen ab, sondern direkt vor unserer Haustür. Und so werden solche Wetterkapriolen vermutlich noch zunehmen. Was also ist zu tun?

