vor 33 Min.

Höhere Parkgebühren für SUV: Das erwartet Friedberg

Auch in Friedberg tragen SUV zur Auslastung der Parksituation bei. Doch sollten deshalb die Parkgebühren angehoben werden?

Plus In Paris müssen Geländewagenbesitzer beim Parken bereits tief in die Tasche greifen. Deutsche Städte ziehen nach. Wie steht Friedberg dazu?

Von Sina Gaisbauer

In Deutschland fahren immer mehr SUV auf den Straßen. Statistiken zeigen, dass im vergangenen Jahr 2023 der Anteil aller Neuzulassungen auf etwa 30 Prozent gestiegen ist – insgesamt wurden 855.678 dieser Fahrzeuge neu zugelassen. Kritiker führen an, dass sie viel Platz für Parkflächen benötigen und die Umwelt belasten. Die Stadt Paris hat auf diesen Fahrzeugtrend bereits reagiert und die Parkgebühren für SUV im Zentrum verdreifacht – von sechs auf 18 Euro die Stunde. Die Stadt Koblenz nahm sich dies zum Vorbild. Dort richten sich die Gebühren für Anwohnerparkplätze an der Fahrzeuggröße aus. Würden Friedberg und Aichach auch die Parkgebühren für SUV erhöhen?

„Der Trend zu größeren Autos ist für die Innenstadt insofern problematisch, als vorhandene Parkplätze teilweise zu klein oder zu eng sind. Diese Situation ist durchaus ein Ansporn, darüber nachzudenken, wie wir mit dem knappen Platz in unseren Innenstädten umgehen“, sagt Frank Büschel, Pressesprecher der Stadt Friedberg.

