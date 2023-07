Landkreis zeichnet langjährige Feuerwehrleute aus

Plus Für den selbstlosen Einsatz gibt es Ehrennadeln, Urkunden und Präsente. Ein besonderer Dank gilt den Familien.

Sie sind bei Not­fällen bereit zu helfen und neh­men dabei keine Rücksicht auf Wo­chenende, Ferien oder Tageszeit: Die Feuerleute im Landkreis sind im­mer zur Stelle, manche von ihnen schon Jahrzehnte lang. Landrat Klaus Metzger ehrte nun die Kame­ra­den für 25 oder 40 Jahre aktiven Feuerwehr­dienst. Zusammen mit Kreisbrandrat Chris­tian Happach, Kreisbrandinspektor Franz Hörmann und den Bürger­meistern der jeweiligen Gemeinden verlieh Metzger Ehrenna­deln, Urkunden und Präsente.

"Denkt auch an euch!", mahnte der Land­rat. Feuerwehrleute würden mit Si­tu­ationen konfrontiert, die man ei­gentlich lieber nicht sehen wolle: "Holt euch Unterstützung! Vieles steht bereit." Kreisbrandrat Christian Happach bedankte sich bei den Kameraden für die geleistete Arbeit und er bedankte sich ausdrücklich bei den Familien: "Ohne deren Un­terstützung geht's nicht." Wenn die Familien dahinterstehen, sei das die beste Nachwuchswerbung.