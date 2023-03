Mann droht Richterin mit Gefängnis - und bekommt Haftstrafe

Plus Erst erscheint er nicht zum Gerichtstermin, dann möchte er nicht neben seiner Anwältin sitzen. Schwerer wiegt aber ein Brief, den der Angeklagte geschrieben hat.

Schon die Sitzordnung ist an diesem Morgen im Sitzungssaal des Amtsgerichts Aichach ungewöhnlich. Der Angeklagte nimmt nicht etwa neben seiner Verteidigerin Platz, sondern im Besucherbereich. Vermutlich, weil er das Verfahren, das sich hier abspielt, nicht anerkennt. Als Richter Axel Hellriegel ihn fragt, ob er sich nicht doch neben seine Anwältin setzen möchte, sagt er etwas Unverständliches. Ohnehin ist vieles von dem, was der Mann mit den Fußfesseln sagt, kaum zu verstehen. Das liegt am starken Dialekt, aber auch daran, dass er offenkundig in seiner eigenen Welt lebt. So war er zum ursprünglichen Prozesstermin am 1. März nicht erschienen, weshalb er bereits vor dem Prozesstermin in Haft genommen wurde. Im Gerichtssaal bewachen ihn aus diesem Grund auch zwei Polizisten.

"Ich bin kein Reichsbürger", beteuert er zwar. Das kauft ihm zumindest Staatsanwältin Susanne Burger nicht ab. Sie wirft ihm in ihrer Anklageschrift vor, im Oktober 2022 eine Richterin am Amtsgericht in "Reichsbürgerdiktion" genötigt zu haben. Damals saß der heute 60-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in der Justizvollzugsanstalt und verfasste ein Schreiben an die für vorzeitige Haftentlassungen zuständige Richterin. In diesem habe er die Frau aufgefordert, es zu unterlassen, seinen "Funktionsnamen" zu gebrauchen. Für den Fall, dass sie dem nicht nachkomme, habe er mit einer strafbewehrten Unterlassungserklärung in Höhe von 250.000 Euro sowie einer Haftstrafe von einem halben Jahr gedroht.

Vier Monate Gefängnis in Aichacher Reichsbürger-Prozess gefordert

Er selbst saß zu diesem Zeitpunkt wegen einer versuchten Erpressung im Gefängnis. Für diese war er Ende 2020 zu zwei Jahren Bewährungsstrafe verurteilt worden. Da er gegen seine Auflagen verstieß, kam er in die JVA Aichach. Vor Gericht stritt der Mann nicht ab, das Schreiben verschickt zu haben. "Ich war dazu gezwungen, weil meine Rechte verletzt wurden." Er habe gar nicht in Haft gewollt. Außerdem sei er vom Staat überwacht worden. Wie ein Polizeibeamter aussagte, beschränkte sich diese "Überwachung" jedoch auf das Lesen der Briefe aus der Haft durch die Staatsanwaltschaft, ein übliches Verfahren.

So landete schließlich der Brief nicht direkt bei der Richterin, auch wenn er an diese adressiert war. Dabei erklärte der Angeklagte, den Inhalt des Schreibens aus dem Internet gehabt zu haben. Staatsanwältin Burger führte in ihrem Plädoyer aus, dass es wenig relevant sei, ob er den Brief selbst formuliert habe. "Sie haben versucht, die Richterin einzuschüchtern und ihre Haftentlassung durch Nötigung zu erreichen." Sie forderte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten. Diese könnten aus ihrer Sicht nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. "Die scheint den Angeklagten ja nicht nachhaltig beeindruckt zu haben."

Richter verurteilt Reichsbürger in Aichach zu vier Monaten Haft

Einen Freispruch forderte dagegen die Verteidigerin des 60-Jährigen. Dieser habe nicht erwartet, dass der Brief irgendwelche Auswirkungen haben würde, sagte Carina Grübl. "Er hat sich die Vorlage einfach aus dem Internet geholt und den Brief nicht selbst geschrieben." Sie könne bei dem Vorgehen keinen Vorsatz erkennen.

Richter Hellriegel sah das anders und verhängte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten ohne Bewährung. "Sie haben den Brief geschrieben, um zu bewirken, dass die Richterin nach Ihrer Pfeife tanzt. Das beruht darauf, dass Sie diesen Staat ablehnen." Dieser sei aber wehrhaft. "Wenn Sie eine Amtsperson bedrohen, müssen Sie mit den Konsequenzen leben." Die Strafe sei nur deswegen bei vier Monaten geblieben, weil sich der Angeklagte dazu durchgerungen habe, vor Gericht auszusagen.