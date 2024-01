Merching

28.01.2024

Merching tanzt heiter und unbeschwert bis in den frühen Morgen

Plus Der Merchinger Bürgerball hat dieses Jahr große Konkurrenz. Der guten Stimmung tut dies aber keinen Abbruch.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Große Konkurrenz hatte der Bürgerball in Merching in diesem Jahr durch den Margeritenball in Friedberg, den Burschenball in Schmiechen und den Feuerwehrball in Schmiechen. Trotzdem fanden sich viele ein, die für diesen liebenswerten Ball fast so etwas wie Fans geworden sind.

In der stimmungsvoll in Blau und Silbertönen dekorierten Mehrzweckhalle, konnte Bürgermeister Helmut Luichtl die zahlreichen Ballgäste begrüßen, die ganz nach Wunsch vom Team des Landgasthofs Aumiller verwöhnt wurden. Zwar waren es insgesamt etwas weniger Gäste als sonst, diese konnten dafür eine um so großzügigere Tanzfläche ausnutzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen