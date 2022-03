10.500 Euro Schaden bei Unfall in Mering

Leicht verletzt wurden drei Menschen nach einem Zusammenstoß auf der Straße zwischen Königsbrunn und Mering.

Am Samstagnachmittag war ein 58-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2380 von Königsbrunn nach Mering unterwegs. Als er nach links in die Friedenaustraße abbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug, das mit zwei Personen besetzt war. Die 57-jährige Autofahrerin hatte zwar Vorfahrt, konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 58-Jährigen. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt, der 58-jährige Unfallverursacher wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Friedberg eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. Auslaufende Betriebsstoffe konnten durch die Feuerwehr Mering gebunden werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. (AZ)