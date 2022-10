Asbestfund in Ambérieu-Turnhalle in Mering verlängert die Sanierung

Plus Der Fund von Asbest zögert die Sanierung der Meringer Ambérieu-Turnhalle hinaus. Schulen und Vereine müssen den Sportbetrieb für weitere Monate umorganisieren.

Eigentlich hätte die Ambérieu-Turnhalle nach den Herbstferien wieder für die Schulen und Vereine öffnen sollen. Dann hätte der Einbau der Fußbodenheizung sowie des Sportbodens abgeschlossen sein sollen. Doch statt im Herbst mit dem Hallentraining beginnen zu können, stehen nun Schulen und Vereine in Mering vor einem großen Problem. Ursache für die Verzögerung sind Asbestbefunde im Bodenaufbau.