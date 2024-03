Lug und Betrug auf der Bühne: Polizei warnt vor gängigen Maschen

Schockanruf, falscher Polizist oder Überweisungsbetrug: Die Kriminalinspektion Augsburg gibt Tipps, wie man nicht auf Betrügereien hereinfällt.

"Sie haben 39.000 Euro gewonnen!" Was im ersten Moment verlockend klingt, ist eine von vielen gängigen Betrugsmaschen. Um Seniorinnen und Senioren aufzuklären und zu schützen, veranstaltete das Neue Theater Mering in Kooperation mit dem Seniorenbeirat und der Kriminalpolizei Augsburg das Theater "Lug und Betrug" in Hochzoll. Kriminalhauptkommissarin Barbara Macheiner erklärte unter anderem, warum die Opfer nach einem solchen Anruf meistens mehrere Hundert Euro ärmer sind und wie sich das verhindern lässt.

Die insgesamt sechs Szenen spielen in einem gemütlich eingerichteten Wohnzimmer. Vorgeführt wurden die Phänomene Handwerkertrick, Schockanruf, Gewinnmitteilung, Zetteltrick, Überweisungsbetrug und falscher Polizist. Die Gruppe vom Neuen Theater Mering war besetzt mit Barbara Schwab-Melcher, Brigitte Löprich, Manuela Adling, Thilo Paulin und Christian Schnappinger.

Wertsachen immer in einem Tresor aufbewahren

Das erste Stück beginnt mit einem Klingeln an der Tür. "Guten Tag, ich bin von der Firma Reinfall. Es gab einen Wasserrohrbruch und ich müsste bei Ihnen den Wasserdruck prüfen." Dankbar bittet Herr Schmidt den vermeintlichen Handwerker herein. Durch die offenstehende Tür schlüpft ein Gauner hinter den beiden in die Wohnung. Zielgerichtet steuert er den Wohnzimmerschrank an und wird gleich fündig. Mit der Geldkassette verschwindet der Betrüger unbemerkt aus der Wohnung.

Macheiner klärte auf: In solchen Situationen sei es besonders wichtig, zuerst durch eine Sprechanlage oder die geschlossene Tür mit dem Besucher zu kommunizieren und nach seinem Anliegen zu fragen. "Das Wasserwerk wird auch nie einfach so zu Ihnen nach Hause kommen", warnte sie. Außerdem sei es wichtig, Wertsachen immer in einem verankerten Tresor aufzubewahren. "Ein Wandschrank oder die Socken hinter dem Bettpfosten sind kein sicheres Versteck!"

Die Polizei würde niemals Geld für Bürgerinnen und Bürger aufbewahren

In einer weiteren Szene bekommt Herr Schmidt einen Anruf eines falschen Polizisten. Dieser warnt vor einem Einbrecher, der in der Nachbarschaft unterwegs sein soll. Der alte Herr müsse umgehend alle Türen und Fenster verriegeln. Nach einiger Zeit ruft der Beamte erneut an und fragt, ob Herr Schmidt Geld oder Schmuck zu Hause habe. Als dieser bejaht, schlägt der Polizist vor: "Packen Sie am besten alles in einen Umschlag. Meine Kollegin wird diesen bei Ihnen zu Hause abholen und sicher aufbewahren, bis die Gefahr vorüber ist."

"Denken Sie wirklich, ein Einbrecher schreibt sich eine Liste, wo er heute einbrechen möchte, und übergibt diese dann an uns?", fragte Macheiner in die Runde. Die Polizei würde zudem niemals Geld für Bürgerinnen und Bürger aufbewahren.

Vier weitere Maschen von Trickbetrügern 1 / 4 Zurück Vorwärts Schockanruf Mit teils stundenlangen Telefonaten werden Seniorinnen und Senioren hier konfrontiert. Unter Tränen ruft die vermeintliche Tochter an und berichtet über ein Verbrechen, das sie begangen haben soll. Der einzige Weg, eine Gefängnisstrafe zu verhindern, sei das Abbezahlen einer Kaution. Der enorme psychische Druck und die Angst um die eigene Tochter bewegen das Betrugsopfer meistens zum Bezahlen der Summe. "Rufen sie nach dem Telefonat erst ihre richtige Tochter an, um sich zu versichern", rät Macheiner. Außerdem gilt: Die Polizei würde niemals eine Kaution für die Freilassung eines Angeklagten fordern.

Gewinnmitteilung Die Freude über den Gewinn von 39.000 Euro währt nicht lange. Am Telefon wird gefordert, Versicherungsgebühren für den Werttransport zu bezahlen. Das Opfer solle im nächsten Supermarkt Wertgutscheine kaufen, die anfallende Gebühr auf die Karte laden und den Betrügern den Zahlencode der Karte mitteilen. Mithilfe des Codes könnten Betrüger das Geld weltweit abheben oder online einlösen, erklärt Macheiner. "Außerdem würden sie bei einem Gewinn immer schriftlich informiert werden", warnt sie.

Zetteltrick Bei diesem Trick wird die Hilfsbereitschaft von Seniorinnen und Senioren ausgenutzt. Der Betrüger klingelt an der Tür und fragt nach Zettel und Stift. Er möchte einem Nachbarn, den er nicht antreffen konnte, eine Nachricht hinterlassen. Aufgrund eines plötzlichen Schwächeanfalls muss er sich dann für eine Weile hinsetzen. Das Opfer bittet ihn herein und schon steht dem Täter der Weg zu den Wertsachen offen. "Lassen Sie niemanden herein. Am besten bringen Sie ihm ein Glas Wasser nach draußen oder rufen den Notarzt", rät Macheiner.

Überweisungsbetrug Diese Masche fängt mit der Aufforderung an, persönliche Bankdaten zur Überprüfung neu anzugeben. Im Verlauf des Telefonats stellt der falsche Bankmitarbeiter fest, dass unter dem Namen des Opfers einige sehr hohe Überweisungen getätigt wurden. Um diese rückgängig zu machen, benötige die Bank die persönliche Push Tan. "Mit der Push Tan kann der Täter eine digitale EC-Karte generieren oder Überweisungen tätigen", klärte Macheiner auf. Niemals persönlichen Bankdaten zu bestätigen, keine unbekannten Dateien zu öffnen und sichere Passwörter für das Online-Banking anzulegen sei wichtig, um Betrug zu verhindern.

Auch aus den restlichen Stücken konnten die Anwesenden hilfreiche Tipps mitnehmen: "Telefonnummern können immer vorgeschaltet werden. Dann sieht es so aus, als käme der Anruf wirklich von der Polizei", erklärte Macheiner. Zudem warnte sie davor, Kontonummern preiszugeben, fremde Dateien zu öffnen oder zu einfache Passwörter für das Onlinebanking zu verwenden.

Das Neue Theater Mering hatte mit dem Stück eine Premiere in Augsburg

Die Geschäftsführerin des Seniorenbeirats Susanne Zimmermann war begeistert von der Umsetzung. "Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit der Kriminalpolizei Augsburg zum Thema Kriminalität an Senioren zusammen", erklärte sie. Zusammen mit dem Neuen Theater Mering habe die Veranstaltung dieses Jahr zum ersten Mal in Augsburg stattgefunden und wurde unter der Schirmherrschaft des Ordnungsreferenten der Stadt Augsburg, Frank Pintsch, aufgeführt. Es steht auch schon der nächste Termin fest: Am 18. Juni startet das Theater in eine zweite Runde.

Seit Oktober 2021 arbeitet die Polizei mit einer anderen Theatergruppe zusammen und veranstaltet zahlreiche Informationstage. Aufgrund des hohen Aufwands des aktuellen Stückes habe diese Gruppe jedoch aufgehört. "Auf das Neue Theater Mering sind wir durch Empfehlungen gekommen", erzählt Macheiner. Anfragen und Interessenten von anderen Laientheatern seien aber auch weiterhin herzlich willkommen.

Infoveranstaltungen zum Onlinebanking finden schon jetzt Anklang

Die Veranstaltung verzeichnete große Erfolge. Mit 130 Leuten war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Selbst in der Pause drängten sich Seniorinnen und Senioren um die Infostände und stellten ihre Fragen an die Polizeibeamten.

Lug und Betrug, Hochzoll, Neues Theater Mering, Kriminalpolizei, Seniorenbeirat In der Pause beantwortet Polizeihauptkomissar Wolfgang Müller den Seniorinnen und Senioren ihre Fragen. Foto: Johanna Schnitzhofer

"Die Veranstaltung war wirklich toll und alles ist auch menschlich gut rübergekommen", lobte Elfriede Förg. Die 59-Jährige ist selbst schon einmal beinahe auf einen falschen Notar hereingefallen. "Ich will mich jetzt auf jeden Fall noch besser informieren. Gerade mit Onlinebanking habe ich noch keine Erfahrungen." Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Montag, 15. April, in der Stadtsparkasse Augsburg bei der Veranstaltung "Keine Angst vor Onlinebanking".