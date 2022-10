Feuerwehr befreit eingeklemmte Frau bei Unfall auf der AIC 12

Drei Frauen werden bei einem Zusammenstoß an der Auffahrt zur B2 bei Mering verletzt. Der Rettungshubschrauber ist vor Ort.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße AIC 12 bei Mering. Drei Frauen wurden dabei verletzt, Rettungshubschrauber, Feuerwehr und weitere Rettungskräfte waren im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich, als eine 60-jährige Pkw-Lenkerin von der Unterberger Straße in Richtung Bundesstraße B2 abbiegen wollte. Dabei übersah sie laut Polizei eine entgegenkommende 34-Jährige mit ihrem Fahrzeug. Beim Zusammenstoß wurden sowohl die beiden Pkw-Fahrerinnen als auch die Beifahrerin der 34-Jährigen verletzt.

Beteiligte bei Unfall kommen vorsorglich ins Krankenhaus

Die Unfallverursacherin war in ihrem Pkw eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr Mering geborgen. Für die Bergungsarbeiten war die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Alle drei Frauen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Die genauen Verletzungen seien noch nicht bekannt, insgesamt seien die Beteiligten für die Schwere des Unfalls aber wohl eher glimpflich davongekommen, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (AZ)