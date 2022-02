Neuer Asphalt soll Hörmannsberger Straße in Mering leiser machen

Plus Das Staatliche Bauamt macht im Gespräch mit Mering Zugeständnisse. Auch die von den Anwohnern gewünschte Umfahrung könnte untersucht werden.

Rund 8200 Fahrzeuge rollen - gut hörbar - täglich auf der Hörmannsberger Straße durch Mering. Darunter leiden die Anwohner und auch vonseiten der Kommune ist man nicht glücklich über die Staatsstraße, die den Verkehr durch die Wohngebiete führt. Auf Vermittlung des CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko fand dazu nun ein gemeinsames Gespräch mit Bürgermeister Florian Mayer sowie Christoph Eichstaedt und Markus Kreitmeier als Vertreter des Staatlichen Bauamtes statt. Dabei zeichnen sich für die Hörmannsberger Straße erste konkrete Verbesserungen ab.