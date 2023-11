Retentionsfläche in Mering wird zu Gewerbegrundstück

Plus Der Markt Mering will im Bereich des Gewerbeparks Mering West einen weiteren interessanten Betrieb ansiedeln. Die Grünen sehen das jedoch kritisch.

Der Gewerbepark Mering West soll im Norden um ein Grundstück erweitert werden. Der Bereich war ursprünglich als Retentionsflächen ausgewiesen und entsprechend angelegt worden. Nach Fertigstellung des Hochwasserrückhaltebeckens in Merching wurden jedoch die Überschwemmungsgebiete neu festgesetzt und Mering muss diese Fläche nicht mehr nachweisen. Ein interessanter Betrieb hat sich laut Bürgermeister Florian Mayer dafür auch schon beworben.

Für die Umwandlung in Gewerbeland ist allerdings eine Änderung von Bebauungsplan und Flächennutzungsplan nötig. Dafür fand bereits die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Mit den Rückmeldungen befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Diskussion zeugte von einem großen Zuspruch für die geplante Erweiterung.