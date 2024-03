Rettungshubschrauber im Einsatz bei Unfall auf der B2

Am Freitag war die B2 bei Mering-St. Afra wegen eines Unfalls gesperrt. Es gab fünf Verletzte, darunter zwei Kinder.

Fünf Personen wurden am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der B2 bei Mering verletzt, darunter zwei Kinder. Die Bundesstraße musste gesperrt werden, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Was war passiert?

Nach Angaben der Polizei standen gegen 14 Uhr zwei Autos auf der Bundesstraße vor der roten Ampel an der Abzweigung in den Ortsteil St. Afra, als eine 75-Jährige mit ihrem VW Polo von hinten heranfuhr. Die Frau übersah die bereits stehenden Fahrzeuge und fuhr auf das letzte auf, wodurch alle Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B2 in beide Richtungen gesperrt werden. Im Einsatz waren laut Polizei die Feuerwehren Kissing und Mering, mehrere Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber. (AZ)