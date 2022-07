So stemmen sich die Meringer Geschäftsleute gegen die Krise

Plus Zwei Jahre Corona-Pandemie liegen hinter den Meringer Gewerbetreibenden. Nicht allein das war eine große Herausforderung für die Geschäftsleute im Ortszentrum.

Die historische Ortsmitte ist das Herz des Marktes Mering. Dieser tut viel um das Zentrum lebendig zu erhalten. Vor allem sind es aber die Stammkundinnen und -kunden, die dafür sorgen, dass sich trotz Onlinehandels, Pandemie und Krisenzeiten im Meringer Zentrum noch ein Mix aus Geschäften, Cafés und Restaurants hält. Doch kaum sind die Corona-Beschränkungen überstanden, sorgen die rasant steigenden Lebenshaltungskosten bei den Kunden für Zurückhaltung.