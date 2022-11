Mering

18:00 Uhr

Versuchte Entführung eines Babys in Mering "war eine Einzeltat"

Am Montagmorgen hatte ein Unbekannter versucht, ein Baby aus einem Kinderwagen in Mering zu entführen. Die Tat schockt die Menschen.

Plus Nachdem ein Unbekannter in Mering ein Baby kidnappen wollte, werden wieder Forderungen nach einer Polizeistation laut. Was über Täter und Motiv bekannt ist.

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Die versuchte Entführung eines Babys in Mering löst bei vielen Menschen ein Gefühl der Unsicherheit aus. "So was passiert doch nicht bei uns auf dem Land", heißt es in einem Beitrag in den sozialen Medien. Markus Trieb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, versucht zu beruhigen: "Es handelt sich um die Tat eines Einzeltäters. Er ist in Untersuchungshaft und von ihm geht derzeit keine Gefahr mehr aus." Zudem komme solch ein Fall extrem selten vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen