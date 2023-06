Zum Bahnhofsjubiläum gibt es eine Zugtaufe – auf den Namen Schmiechen

125 Jahre alt ist der Bahnhof in Schmiechen geworden. Aus diesem Anlass wird dem kleinen Ort eine besondere Ehre zuteil.

Es kam ein gut besetz­ter Zug aus Weilheim angefahren. Die Fahrgäste staunten nicht schlecht: Ein übervoller Bahnsteig in der doch kleinen Gemeinde. Seit mittlerweile 125 Jahren hat die kleine Gemeinde ganz im Süden des Landkreises einen Bahnan­schluss. Grund genug für ein Bahnhofsfest mit Zugsegnung.

"So viele Leute hat dieser Bahnsteig schon lange nicht mehr gesehen", sagte Herbert König zur Begrüßung der zahlreich erschienenen Bürgerinnen und Bürger. Der "Hausherr" des Schmiechener Bahnhofs muss es wissen, schließ­­­lich wohnt er seit 30 Jahren im ehemaligen Bahnhofsgebäude. Heute hat Schmiechen keinen ech­ten Bahnhof mehr, sondern ei­nen Bahnhalt.

Der zu taufende Zug kommt aus Richtung Weilheim in Schmiechen an. Hunderte erwarten ihn. Foto: Brigitte Glas

Trotzdem bietet er den Schmiechenern entscheidende Vor­teile. 46 Mal täglich hält die Ba­ye­ri­sche Regiobahn ( BRB) von Mon­tag bis Freitag in der Zeit von fünf Uhr bis nach Mitternacht und immer­hin 40 Mal auch am Wochenende. In etwa 25 Minuten ist man in Augs­burg, in 30 Minuten in Utting und dort in wenigen Minuten am Ammersee. Viele Züge haben in Mering oder in Geltendorf Anschluss nach und von München. Schmiechen ist weniger als eine Stunde von der Landes­hauptstadt entfernt.

Ein Zug mit dem Namen "Schmiechen" macht Werbung für den Ort

Heute fahren im Netz Ammersee-Altmühltal 41 neue Züge vom Typ LINT. Einer davon wurde jetzt auf den Namen "Schmie­chen" getauft. Bürgermeister Josef Wecker nannte dies "eine schöne Werbung für Schmiechen" und er­klär­te stolz, dass seine Gemeinde erst die zweite ist, die einen "eige­nen" Zug hat. Die erste war Augs­burg gewesen. "Die richtige Reihen­folge wurde wenigstens eingehal­ten", scherzte er. Der Bahnhalt sei ein wichtiger Bestandteil der Schmie­­chener Infrastruktur. Zahl­reiche Schüler und Arbeitnehmer nutzen das Zugangebot.

Genauso sah das BRB-Chef Arnulf Schuch­mann. Es seien jetzt 14 Züge mehr unterwegs, da könne man in den nächsten Jahren noch einige taufen. Die jetzt 41 Züge brauche die BRB, weil sie den Takt "an der schönsten Strecke, die es noch gibt" weiter ver­dichten wolle. Dafür brauche es noch neue Fahrer. Schuchmann warb für den Beruf des Fahrers. Ge­sucht würden Männer und aus­drück­lich auch Frauen, weil diese nach­weislich sorgsamer mit dem Material umgingen.

Zugtaufe am Bahnhof von Schmiechen muss schnell gehen

Der Schmiechener Bahnhof war ursprünglich als Güterbahnhof gedacht. Fahrgäste wurden zwar auch mitgenommen, allerdings mussten diese einiges an Geduld mitbringen. Heute ist das ganz anders. Die Strecke ist einglei­sig und mit Personenzügen dicht be­fahren.

Nun ist der Zug getauft. Von links Pfarrerin Doris Sperber-Hartmann, BRB-Chef Arnulf Schuchmann, Bürgermeister Josef Wecker, Pfarrer Xavier Vettikuzhichali und zwei Ministrantinnen. Foto: Brigitte Glas

Die Zugtaufe musste also schnell gehen. Um den regulären Betrieb nicht zu stören, gab es für die Feierlichkeiten nur ein kleines Zeitfenster. Binnen 25 Minuten kam der Zug aus Richtung Ammersee nach Schmiechen und die evangeli­sche Pfarrerin und Dekanin Doris Sper­ber-Hart­mann und ihr katholi­scher Kollege Pfarrer Xavier Vettiku­z­hi­cha­li segneten und tauften ihn mithilfe von zwei Ministrantinnen.

Schmiechen feiert Bahnjubiläum und Zugtaufe mit einem Fest

Plan­mäßig fuhr der Zug "Schmiechen" in Rich­tung Augsburg ab. Das größte Anlie­gen der Geistlichkeit war, dass we­der dem Zug noch den Fahrgästen et­was passiere und dass das Bahn­personal immer Freude an seiner Arbeit habe. Nach dem Weihwasser bekam der Zug "Schmiechen" noch einiges an Sekt ab, bevor Arnulf Schuchmann und Bürgermeister Jo­sef Wecker das Schmiechener Orts­wappen am Zug enthüllten.

Danach waren die Schmiechener und ihre Gäste eingeladen, bei Bier und Bre­zen ihren Jubiläums-Bahnhof und ihren Zug zu feiern. Bis das Fest mit musikalischer Unterstützung des Musikvereins Schmiechen zu Ende war, sind noch viele Züge angekom­men und wieder abgefahren.