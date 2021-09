Aichach-Friedberg

08:00 Uhr

Fußball-Wochenend-Tipp: Fürth wird gegen Bayern klar verlieren

Marvin Gaag (Mitte) ist mit dem FC Laimering-Rieden am Sonntag gegen Aindling II gefragt.

Plus Laimerings Spielertrainer Marvin Gaag setzt auf Bayern München. Für das A-Klasse-Team des Spielertrainers steht am Sonntag ein Spitzenspiel auf dem Programm.

Von Philipp Schröders

Marvin Gaag ist seit etwa drei Jahren Spielertrainer des A-Klassisten FC Laimering-Rieden. Zurzeit steht der 30-Jährige gleichberechtigt an der Seite von Christoph Mittermaier. Er hat das Amt aber auch schon als Co-Trainer ausgeführt. In der Bundesliga drückt er Bayern München die Daumen, wobei er den Sieg gegen Greuther Fürth nicht in Gefahr sieht.

