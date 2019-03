vor 20 Min.

Am Ende ist bei Friedberg die Luft raus

Friedbergs Damen verlieren das letzte Saisonspiel in Kleinaitingen mit 2:3. Lob für eine der jüngsten Akteurinnen.

Von Kerstin Reinhart

Zum letzten Spiel der Saison reisten die Damen I des TSV Friedberg zum Nachbarn Kleinaitingen. Bei einer durchaus angenehmen Außentemperatur von 20 Grad und strahlendem Sonnenschein taten sich beide Mannschaften schwer, den notwendigen Kampfgeist zu finden. Erschwerend kam hinzu, dass das Ergebnis des Spiels keinerlei Auswirkungen auf das Endklassement hatte. Kleinaitingen hatte den Klassenerhalt sicher, Friedberg stand als Absteiger in die Landesliga fest.

Dank der zahlreichen Zuschauer und der packenden Schlager, mit denen die DJs jede Spielsituation adäquat untermalten, boten beide Mannschaften ein spannendes Spiel. Der erste Satz war bis zur Mitte ausgeglichen, bis Dominique Sandru sich dazu entschloss, von der Grundlinie aus den Satz für die Friedbergerinnen zu entscheiden. Durch ihre lange Aufschlagserie sorgte sie für den 25:17-Satzgewinn der Gäste. Die Sätze zwei und drei liefen dagegen voll nach der Regie der Gastgeberinnen. Die Abwehr stand gut und in den meisten Fällen hatten sie auch das letzte Wort beim Angriff. Beide Runden musste der TSV mit jeweils 18:25 abgeben. In Satz vier übernahmen die Friedbergerinnen wiederum das Steuer, gewannen mit 25:21 und erzwangen so den fünften Satz. Der Tiebreak blieb bis zum 10:10 ausgeglichen, dann war bei den Friedbergerinnen die Luft raus und so sicherten sich die Mädels aus Kleinaitingen den Satz verdient mit 15:12 und das Match mit 3:2.

Aber trotz des verlorenen Matches wollte Trainer Adrian Lauer eines betonen: „Wenn ich mich dafür entscheiden müsste, wer aus meiner Mannschaft heute die MVP – die wertvollste Spielerin – wählen hätte müssen, so wäre das ohne Zweifel die zweitjüngste Spielerin, Amelie Medele gewesen. Sie hat in den ersten drei Sätzen mit den Linienangriffen den Gegner verzweifeln lassen.“ Die Friedbergerinnen können mit ihrer Leistung zum Saisonabschluss zufrieden in die Sommerpause gehen, neue Kräfte sammeln und in der nächsten Saison hoffentlich wieder über Erfolge und Siege berichten.

Friedberg Benzing, Bullemer, Gorsky, Medele, Michler, Naglova, Neil, Sandru, Steidl, Wiskirchen

