Athleten aus dem Altlandkreis räumen ab

Bei den schwäbischen Meisterschaften glänzen zahlreiche Sportler aus Friedberg und Kissing mit guten Leistungen. Sabrina Mayer vom TSV holt gleich vier Titel.

Von Karin Wiegmann und Monika Aumiller

Zwei Tage lang kämpften am vergangenen Wochenende die besten schwäbischen Leichtathleten auf der Anlage in Friedberg um Meistertitel. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Kampfrichter der DJK Friedberg sorgten für einen nahezu reibungslosen Ablauf.

Damit ist die Generalprobe für die in rund vier Wochen stattfindenden bayerischen Mehrkampfmeisterschaften geglückt, auch wenn freilich noch einige Dinge auffielen, die bis dahin noch nachgebessert werden müssen. So erfordert vor allem die Stabhochsprung- und Hochsprunganlage noch die ein oder andere Ausbesserungsarbeit. Deutlich wurde einmal mehr, dass die von der DJK Friedberg neu angeschafften, vollautomatischen Weitenmessgeräte für die Wurfdisziplinen für einen erheblich schnelleren Ablauf sorgen.

Die Athleten der DJK taten ihr Übriges für eine erfolgreiche Veranstaltung und heimsten gleich elf Titel an den beiden Tagen ein. Allen voran Sabrina Mayer mit vier Titeln und Viola Vitting mit drei Titeln. Die 16-jährige Sabrina glänzte am Samstag in der höheren Altersklasse U20. Sie gewann die 100 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 13,03 Sekunden, zeigte einen herausragenden Weitsprung mit einer tollen Fünf-Meter-Serie und der persönlichen Bestweite von 5,34 Meter und holte sich zum Abschluss auch noch den 200-Meter-Titel in sehr guten 26,79 Sekunden. Hier gewann sie vor Lucia Demharter vom Kissinger SC, die ebenfalls ihre Bestzeit deutlich steigern konnte.

Viola Vitting zeigt sich in Bestform

Am zweiten Tag gewann Sabrina Mayer in ihrer eigentlichen Altersklasse U18 die 100 Meter Hürden in 15,82 Sekunden trotz zwei Meter pro Sekunde Gegenwind. Über 100 Meter ließen am Ende etwas die Kräfte nach, sie wurde in 13,11 Sekunden Dritte, vor Sophia Nachbar vom TSV Friedberg. Auch Viola Vitting zeigte sich an diesem Wochenende in Bestform. Am Samstag holte sie sich den Sieg über 100 Meter Hürden in der U20 in 16,02 Sekunden. Eher überraschend gewann sie auch den Speerwurf mit 33,76 Metern. Am Sonntag klappte es im Hochsprung bei den Frauen mit 1,58 Meter auch noch mit Titel Nummer drei. In dieser Disziplin hatte sie am Samstag noch gegen Lavinja Jürgens vom TSV Kranzegg das Nachsehen. Die Allgäuer Kaderathletin und Bronzemedaillengewinnerin der U18-WM 2017 sprang 1,82 Meter hoch und übersprang damit die geforderte Norm für die diesjährige Junioren-EM. Damit sorgte sie für die herausragendste Leistung an diesem Wochenende. Den Hochsprung in der Altersklasse W15 gewann erfreulicherweise ebenfalls eine junge DJKlerin: Anna Zach siegte mit 1,52 Meter. Über 80 Meter Hürden kam sie zudem als Dritte ins Ziel. Nela Lehmann sorgte routiniert im Kugelstoßen der Frauen mit 11,46 Meter für einen weiteren Titel und durfte sich auch noch über den Titel im Speerwurf mit 33,88 Meter freuen.

1500-Meter-Läufer Ahmed Tamam (U20) machte es besonders spannend. Erst in der letzten Runde setzte er zu einer furiosen Aufholjagd an und gewann am Ende knapp mit 4:22,11 Minuten. Tim Mahl wurde im gleichen Rennen mit 4:31,50 Minuten Vierter. Einen Vizetitel sicherte sich Anna-Luisa Spatz mit 27,44 Sekunden über 200 Meter in der U18. Ebenfalls schwäbischer Vizemeister wurde Leichtathletik-Neuling Julius Weber in der M12. Über 75 Meter rannte er 10,59 Sekunden, Platz drei gab es für ihn zudem im Weitsprung mit 4,23 Meter. Der ein Jahr jüngere Simon Schlesing startete ebenfalls schon in der M12 und freute sich über einen starken dritten Platz über 800 Meter in 2:50,04 Minuten. Felix Fleps (M13) verpasste mit 4,11 Meter und Platz vier im Weitsprung nur knapp das Siegerpodest.

Athleten des TSV Friedberg sind ebenfalls erfolgreich

Ebenfalls erfolgreich auf der heimischen Rothenberg-Anlage waren einige Athletinnen und Athleten des TSV Friedberg. Maximilian Lorenz (MU18) gab sein 400-Meter-Debüt und lief dem Teilnehmerfeld auf und davon. Mit starken 54,19 Sekunden wurde er schwäbischer Meister. Andreas Dürrschmidt wurde mit 5,96 Metern im Weitsprung schwäbischer Vizemeister bei den Männern. Zudem stellte er über 100 Meter (11,85 Sekunden, Platz sieben) und 200 Meter (24,42 Sekunden, Platz vier) neue persönliche Bestleistungen auf. Einen dritten Platz erreichte die Frauenstaffel über 4x100-Meter in der Besetzung Theresa Bayer, Sophia Nachbar, Monika Aumiller und Ramona Czogalla in 52,16 Sekunden.

Sophia Nachbar (WU18) lief nach Platz vier über 100 Meter (13,17 Sekunden) über 200 Meter in 28,42 Sekunden auf Platz fünf. Einen weiteren fünften Platz und eine neue Saisonbestleistung gab es für Lisa Lindermayr (Frauen) über 400 Meter in 67,04 Sekunden. Sonja Dietze (Frauen) wurde Fünfte im Speerwurf mit 25,77 Meter. Robert Rduch (M14) erreichte ebenfalls zweimal den fünften Platz mit 13,45 Sekunden über 100 Meter und 4,62 Meter im Weitsprung.

Vom Kissinger SC wurde Annika Becherer in der W15 am Samstag Vierte über 300 Meter in 48,10 Sekunden. Lucia Demharter holte sich neben dem Vizetitel über 200 Meter am Samstag noch einen vierten Platz über 400 Meter am Sonntag (65,08 Sekunden).

Jakob Stade, das Aushängeschild der Kissinger Leichtathleten, konnte an diesem Wochenende bei den Schwäbischen nicht an den Start gehen und den vermutlich sicheren Titel abholen. Er weilte mit der bayerischen U18-Auswahl beim hochklassigen Team-Länderkampf in Brixen und trat dort über 800 Meter an. Er siegte in seinem Lauf und blieb mit 1:59,35 Minuten erstmals unter der Zwei-Minuten-Marke. Als Siebter von 15 Teilnehmern holte er damit wichtige Punkte für das bayerische Team, welches am Ende Platz sechs unter 20 teilnehmenden Mannschaften belegte.

