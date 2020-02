vor 20 Min.

Auf dem Papier sind Kissings Herren Favorit

Handball: KSC erwartet den SC Ichenhausen.

Von Von Domenico Giannino

Am Samstag ab 19.30 Uhr empfangen die Kissinger Handballer den SC Ichenhausen. Der Vorletzte der Bezirksoberliga ist aber nicht zu unterschätzen.

Denn nach einem lange Zeit erfolglosen Saisonverlauf startete der SCI vor zwei Wochen eine kleine Siegesserie. Die Schwaben hatten zuvor lediglich ein Spiel gewinnen können – im Dezember gegen das noch punktlose Schlusslicht Niederraunau II. Aber zuletzt gab es zwei Siege in Folge – gegen Bobingen (28:26) und Königsbrunn (29:28).

Angespannte Personalsituation

Der Kissinger SC muss gegen diese Mannschaft, die sich klar im Aufwind befindet, also sehr aufpassen. Die Personalsituation nach dem knappen, aber letztlich souveränen Sieg des Tabellendritten in Bobingen ist aber immer noch angespannt. Unter der Woche haben mehrere Spieler wegen einer Grippe das Training verpasst. Noch ist nicht sicher, wer am Samstag bereits gesund genug ist, um aufzulaufen.

Kissings Trainer Janos Füsi warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „ Ichenhausen hatte zuletzt gute Ergebnisse, die Mannschaft ist sicherlich stärker, als man bei einem oberflächlichen Blick auf die Tabelle vermuten würde.“ Bei seiner Mannschaft werde es auf die Abwehr ankommen, da müsse sein Team dagegenhalten, forderte der Trainer. Füsi weiter: „Trotz der Ausfälle, die uns wegen der Grippewelle drohen, wollen wir dieses Heimspiel gewinnen. Um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir diese Punkte, auch wenn es gegen Ichenhausen nicht einfach werden wird.“

