06:25 Uhr

Der FC Stätzling ist auf der Überholspur

Robin Widmann und der FC Stätzling haben derzeit einen Lauf in der Bezirksliga Nord. Auch in Altenmünster sollen deshalb drei Punkte her.

Von Otmar Selder

Während in der Bezirksliga Süd der TSV Friedberg seine Punktrunde bis zum Frühjahr beendet hat und sich auf den anstehenden Ligapokal konzentriert, hat der FC Stätzling noch zwei Nachholspiele in der Nordstaffel zu bestreiten. Die erste Partie steht am Sonntag um 15 Uhr in Altenmünster an.

Einen Lauf hat derzeit der FC Stätzling. „Beim 3:0-Sieg gegen Bubesheim haben wir den Gegner regelrecht hergespielt“, so Abteilungsleiter Manfred Endraß über den Sieg gegen das Spitzenteam. Jetzt möchte auch Endraß nicht mehr ausschließen, dass die Truppe von Trainer Andreas Jenik in dieser Saison eventuell doch noch in den Kampf um Platz zwei eingreifen kann. Zumal der komplette Kader zur Verfügung steht und gerade die bestens besetzte Bank mit als Erfolgsgarant gilt. Endraß bekräftigte, dass der freiwillige Wechsel in die Gruppe Nord mit den vielen Derbys der richtige Schritt war. Und er verhehlte nicht, dass man in der neuen Saison bei gleichbleibender Mannschaft „höhere Ziele“ hat. In Altenmünster ist nach den jüngsten Erfolgen ein Sieg das Ziel. Doch Vorsicht: Die Platzherren sind noch in Abstiegsgefahr und werden kämpfen. Außerdem erinnert sich der FCS noch gut an das Hinspiel, als die Stätzlinger zur Halbzeit mit 0:2 zurücklagen und erst in den Schlussminuten noch einen 3:2-Sieg einfuhren. Anpfiff ist um 15 Uhr. Danach folgen drei Spiele im Ligapokal, den die Stätzlinger durchaus begrüßen und zum Abschluss das zweite Nachholspiel am 22. November gegen Günzburg.

