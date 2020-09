vor 48 Min.

Die Kissinger Handballerin Irmie Kefer nimmt Abschied: "Halbherzig geht nicht"

Plus Die Rückraumspielerin Irmgard Kefer beendet ihre Karriere. Warum die 47-Jährige während Corona aufhört und sie Kissing auch in Zukunft erhalten bleibt.

Von Sebastian Richly

So hatte sich Irmgard Kefer ihr Karriereende nicht vorgestellt. Lange hatte die 47-Jährige überlegt, doch die Landesliga-Handballerinnen des Kissinger SC müssen künftig ohne ihre wurfstarke Rückraumspielerin auskommen. „Ich hätte wirklich gerne ein Abschiedsspiel gehabt, mit anschließender Feier und allem drum und dran“, so Kefer, die sich bei der Antwort ein paar Tränen verdrücken muss.

Handballerin Irmgard Kefer hört nach vielen Jahren beim Kissinger SC auf. Die 47-Jährige feierte viele Erfolge. Bild: Peter Kleist

Ihr Alter macht die langjährige Führungsspielerin übrigens nicht für diesen Schritt verantwortlich, denn im März klang das noch ganz anders: „Im möchte meine Karriere noch nicht beenden“, so Kefer, nach dem Gewinn der Wahl zur Sportlerin des Monats Februar.

Doch während der Corona-Pandemie hat sich die Situation verändert. „Unsere A-Jugend tritt aufgrund der Umstände nicht im Ligabetrieb an. Dadurch haben wir etliche Spielerinnen dazubekommen. Denen will ich nicht den Platz wegnehmen“, so die Einzelhandelskauffrau.

Irmgard Kefer: per Zufall zum Handball gekommen

Auch privat gibt es Gründe, künftig kürzer zu treten. „Ich will auch für meine Töchter da sein. Da kann ich nicht drei Mal oder sogar noch öfters pro Woche beim Handball sein“, erzählt die zweifache Mutter. „Wenn ich Handball spiele, dann zu 100 Prozent. Halbherzig geht bei mir einfach nicht.“ Fit genug fühle sich die 47-Jährige aber noch. Warum sie auch mit teilweise 20 Jahre jüngeren Gegnerinnen mithalten kann, erklärt sie ganz einfach: „Ich habe erst mit 16 angefangen, also kann ich auch länger spielen.“

Dass Kefer beim Handball gelandet ist, war eher ein Zufall. In der Schulmannschaft spielte die Halbkroatin, die in Köln geboren wurde, Volleyball. In Erinnerung blieb sie aber den Klassenkameradinnen vor allem beim Völkerball: „Ich hatte einen strammen Wurf und habe immer alle abgeworfen“, so Kefer, die deshalb angesprochen wurde und bald ins Training der B-Jugend des TSV Friedberg kam. „Es hat gleich Spaß gemacht, aber ich kannte die Regeln nicht. Das hat zeitweise zu sehr lustigen Situationen geführt. Es wurde viel gelacht.“

Die Kissinger Handballerin wechselte später zur TSG Hochzoll

Nach und nach fand Kefer aber ins Spiel rein und wurde auch technisch besser. Später wechselte sie zu den Frauen der TSG Hochzoll und schaffte dort sogar den Aufstieg in die Dritte Liga: „Das war sicher einer der Höhepunkte meiner Karriere.“ Nach zwei Spielzeiten wechselte sie zum Kissinger SC in die Bezirksoberliga: „In Hochzoll wurden viele Spielerinnen verpflichtet und ich hätte nur noch in der Zweiten gespielt. Das wollte ich nicht.“ Der heutige Kissinger Abteilungsleiter Harald Steiner fragte an und Kefer kam. Auch mit dem KSC schaffte Kefer den Aufstieg.

So kennt man Irmi Kefer (rechts) beim Handball: entschlossen und kämpferisch. Sie wurde Sportlerin des Monats und sie wird noch ein Jahr an ihre erfolgreiche Karriere dranhängen. Bild: Peter Kleist

Die Kissinger Handballerin Irmgard Kefer hatte körperliche Nachteile

Nach rund fünf Jahren ging es für zwei Jahre nach Gröbenzell, ehe die Rückraumspielerin nach Kissing zurückkehrte – diesmal als Spielertrainerin: „Die junge Truppe brauchte eine Führung. Das Training war gar kein Problem, aber ein Co-Trainer war schon hilfreich, weil ich mich auch auf mein Spiel konzentrieren musste.“

Ihr präziser und harter Wurf war und ist bis heute die große Stärke der Rückraumspielerin. „Ein Trainer hat immer gesagt, ich soll nicht großartig nachdenken – 1,2,3 Sprung und Boom.“ Mit ihren damals 60 Kilogramm (aktuell 56) bei 1,75 Metern Größe hatte Kefer meist körperliche Nachteile: „Offensiv habe ich meine Dynamik und meinen Wurf ausgenutzt, defensiv war es schwieriger. Zum Glück haben mir meine Mädels da meist ausgeholfen.“

In ihrer Karriere hat Kefer viele Aufstiege gefeiert, einmal ging es aber auch eine Klasse runter: „Das war wirklich ärgerlich. Wir hatten so viele Verletzte und sind aus der Bayernliga abgestiegen.“ Auch die Rückraumspielerin musste verletzt zuschauen. Im Nachhinein kam der Abstieg aber nicht ungelegen, wie Kefer erklärt: „Für mich persönlich war das super. Nach der Babypause wäre die Bayernliga für mich ein zu großer Aufwand gewesen. So ging das auch mit zwei Kindern.“ Auch nach ihrer Pause war Kefer noch einige Jahre erfolgreich für Kissing am Ball.

Die Kissinger Handballerin Irmgard Kefer bleibt als Trainerin

Mit 47 Jahren ist die lange Laufbahn aber zu Ende, wobei Kefer den KSC-Handballern als Trainerin der weiblichen D-Jugend erhalten bleibt. „Und bei den Heimspielen feuer ich meine Mädels natürlich an“, so Kefer, die vor allem die Kameradschaft vermissen wird: „Es ist nicht unbedingt das Sportliche. Mir fehlen wird mir die Gemeinschaft, die Feiern und alles drumherum.“

Das beruht übrigens auf Gegenseitigkeit, wie Irmgard Kefer verrät: „Ich werde per WhatsApp ständig gefragt, ob ich nicht mal wieder im Training vorbeischaue.“ Bislang hat das die Corona-Pandemie verhindert. „Ein paar Bälle werfen und es den Jungen nochmals zeigen, darauf hätte ich schon noch ab und zu Lust“, so Kefer, die aber betont: „Lust hätte ich schon, aber eine Rückkehr aufs Feld ist unwahrscheinlich. Da müsste schon viel passieren.“

