Die heimischen Starter verteidigen ihre Titel

Beim Friedberg-Cup messen sie sich erfolgreich mit Fahrern aus ganz Deutschland und Österreich. Wie die Friedberger abschneiden.

Von Nicole Hillenbrand

Der Wettergott war den Friedberger Wasserskifahrern wieder wohlgesonnen. Bei herrlichem Sonnenschein sind am Samstagvormittag in den Disziplinen Trickski und Slalom einige neue persönliche Bestleistungen aufgestellt worden. Auch das kurze Gewitter am Abend verzog sich pünktlich zum Beginn des Springens am Friedberger See. Fast 40 Teilnehmer aus ganz Deutschland und Österreich traten dieses Jahr beim Friedberg Cup an.

U12 Women Szonja Mayer, die jüngste Friedberger Starterin, zeigte bei ihrem ersten Wettkampf gute Leistungen im Slalom und Trickski und freute sich bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Podest zu stehen.

U12 Men Gleich fünf Nachwuchstalente aus Kiefersfelden und Friedberg zeigten in dieser Kategorie ihr Können. Anuk Pilgram aus Kiefersfelden konnte beide Disziplinen für sich entscheiden und der Friedberger Luis Bauer, der bei seinem ersten Wettkampf im Slalom noch Fünfter wurde, freute sich sichtlich über seinen gestandenen 360er und sicherte sich damit den zweiten Platz im Trickski.

U15 Women Die U15 war heuer ganz in Friedberger Hand. Paula Götz steigerte im Slalom ihre Bestleistung deutlich und sicherte sich den Sieg mit fünf Bojen bei 49 vor Phoenix Baumgardt, Leni Bauer und Lara Volpe, die zum ersten Mal Wettkampfluft schnupperte. Im Trickski überzeugte Leni Bauer ebenfalls bei ihrem ersten Wettkampf und nahm gleich ganz oben auf dem Treppchen Platz. Paula und Phoenix folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Laura Hillenbrand trotz Trainingsrückstand gut dabei

U15 Men Carlo Müller konnte im Slalom mit einer tollen Bestleistung überzeugen. Mit 3,5 Bojen bei 55 gewann er vor Nils Quigley, der erst zum zweiten Mal an einem Wettkampf teilnahm. Im Trickski konnte sich Nils zwar schon steigern, aber auch hier hatte Carlo noch die Nase vorn und sicherte sich erneut Platz eins.

U19 Women Wie schon im Vorjahr verletzte sich Laura Hillenbrand kurz vor Saisonbeginn. Trotz Trainingsrückstand konnte sie im Slalom eine neue Bestleistung aufstellen und gewann mit vier Bojen an der 13-Meter-Leine vor den beiden Slalomspezialistinnen aus Österreich. Auch im Trickski zeigte sie ein sauberes Programm und landete ebenfalls auf Platz eins.

U19 Men In der U19 männlich ging Valentin Der für Friedberg an den Start und hatte starke Konkurrenz aus der Nationalmannschaft von Deutschland und Österreich. Der Österreicher David Bodingbauer, der letztes Jahr im Slalom Dritter bei der Weltmeisterschaft der Open Men wurde, entschied diese Disziplin deutlich für sich. Valentin musste sich mit 5,5 Bojen bei 58 und somit Platz fünf begnügen. Im Trickski und auch im abschließenden Springen steigerte er sich im Vergleich zum letzten Wettkampf deutlich und landete hier jeweils auf Platz vier, welchen er sich auch in der Kombination sicherte.

Senior Men Beim Slalom kämpften gleich acht Teilnehmer um den Sieg und es wurde wie erwartet spannend. Drei Friedberger lagen am Ende nur zwei Bojen auseinander. Roland Schnugg konnte seinen Sieg aus dem Vorjahr erneut feiern. Er gewann mit drei Bojen an der 11,25-Meter-Leine vor Markus Krieger, der seine zweite Chance nutzte und zog noch an Andreas Hillenbrand vorbei. Dieser stellte mit einer Boje an der 11,25-Meter-Leine eine neue Bestleistung auf und überraschte mit dieser Leistung nach seiner Verletzungspause. Platz fünf ging an Jürgen Usinger, gefolgt von Jochen Baas, der erst dieses Jahr wieder ins Slalomtraining eingestiegen ist, Markus Eberl und Ersin Erkan. Im Trickski sowie im Springen sicherte sich Andreas Hillenbrand vor Jürgen Usinger den ersten Platz und damit auch den Sieg in der Kombinationswertung.

Alexander Graw und Niklas Heinicke beweisen ihre Klasse

Open Women Jana Chathreen Meier aus Kiefersfelden konnte sich im Slalom mit zwei Bojen an der 11,25-Meter-Leine vor der Friedbergerin Isabel Bossow platzieren. Im Trickski und auch im Springen mit 32,70 Meter steht Bossow ganz oben auf dem Treppchen. Sie sichert sich damit auch die Kombinationswertung und den Friedberg-Cup.

Open Men Bei den Open Men starteten mit Alexander Graw und Niklas Heinicke zwei Athleten des WSV Friedberg. Im Slalom steigerte sich Heinicke zum Vorjahr und schaffte es, mit drei Bojen an der 11,25-Meter-Leine auf den dritten Patz. Den Sieg machten aber Stephan Römer aus Süsel und Slalomspezialist Alexander Graf unter sich aus. Während sie in der ersten Runde noch gleichauf lagen, konnte sich Alexander in der zweiten Runde deutlich steigern und sicherte sich den Sieg mit zwei Bojen an der 9,75-Meter-Leine.

Im Trickski stürzte Niklas Heinicke und konnte keine 14 Figuren in die Wertung bringen, wurde aber in einem starken Starterfeld trotzdem Vierter. Mit seinem Sprung auf 49 Meter holte er sich am Abend, wie im Jahr zuvor, Platz zwei hinter Robin Senge aus Kirchheim. Heinicke komplettierte somit seinen Medaillensatz, denn dies bedeutete für ihn Platz Eins in der Kombination und somit den Gewinn des Friedberg Cups vor Björn Pech aus St. Leon und Lukas Ehlmann vom Alfsee.

Nach der Siegerehrung durften sich erneut elf Jugendliche über Prämien für neue persönliche Bestleistungen freuen. Wie schon in den letzten Jahren füllten die Familien Heinicke und Schmuttermayr einen Prämientopf, um den Nachwuchsläufern einen zusätzlichen Anreiz für die Erreichung einer neuen persönlicher Bestleistung zu bieten.

