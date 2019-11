vor 3 Min.

Ein später Elfmeter macht für Stätzling alles klar

Hier ergattert sich zwar Affings Matthias Steger den Ball von Stätzlings Edin Ganibegovic, doch der FCS behielt im Derby am Ende nicht unverdient mit 2:0 die Oberhand.

Trotz erheblicher Personalsorgen gelingt dem FC Stätzling die Revanche in Affing. Simon Adldinger und Maximilian Heiß in der Schlussminute schießen den 2:0-Erfolg heraus.

Von Andreas Heckmeier

Durch einen 2:0-Erfolg beim FC Affing gelang dem FC Stätzling die ersehnte Revanche für die 0:1-Hinspielniederlage. Simon Adldinger per Kopf und Maxi Heiß per Elfmeter in der 90. Minute sorgten für die Stätzlinger Treffer.

Mit großen Personalsorgen reiste der FCS zum Derby nach Affing. Trainer Andreas Jenik bot deshalb mit Tobias Geldhauser und Daniel Stehle eine neue Innenverteidigung auf. Den ersten Stätzlinger Torschuss konnte Simon Adldinger nach einem gut vorgetragenen Angriff verbuchen. In der 20. Minute legte Mert Sert nach schöner Vorarbeit auf Robin Widmann ab, der aber aus zehn Metern die erste hundertprozentige Chance vergab. Die Affinger hatten mit zwei Kopfbällen von Maximilian Schacherl ihre besten Gelegenheiten. Mit einem gerechten und torlosen Remis ging es somit in die Kabinen.

Adldinger trifft mit dem Kopf

Nach dem Seitenwechsel sorgte Mert Sert mit einem Linksschuss aus halblinker Position für die nächste Stätzlinger Offensivaktion. In der 53. Minute hatte der FCS das nötige Glück, denn Franz Losert musste einen Kopfball auf der Linie klären. Nur wenige Minuten später gingen die Gäste in Führung. Nach einer Flanke von Sert köpfte Simon Adldinger die Lederkugel aus elf Metern über Keeper Noah Scherer hinweg zum 1:0 ins Netz. Der FC Affing drängte den FCS nun oft in die eigene Hälfte, kam aber nicht zu klaren Torgelegenheiten.

Kaum Gefahr vor dem FCS-Tor

Die Stätzlinger konnten sich immer mehr befreien und hatten Pech, als ein Schuss von Edin Ganibegovic von einem Abwehrspieler entscheidend abgewehrt wurde. Der aufopferungsvoll kämpfende FCS ließ nur noch einmal große Gefahr zu, aber Nino Kindermann konnte diese Chancen nicht nutzen. Ansonsten setzte Ganibegovic kurz vor Schluss einen Weitschuss knapp übers Gehäuse. Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute. Nach einem Foulspiel an Ganibegovic versenkte Maximilian Heiß den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0-Endstand.

FC Stätzling Mrozek, Geldhauser, Losert, Süß, Adldinger, Widmann (89. Acar), Heiß, Stehle, Sert (73. Kraus), Ganibegovic, Tutschka – Tore 0:1 Adldinger (57.), 0:2 Heiß (90./FE) – Zuschauer 120 – Schiedsrichter Marco Blösch (Pforzen)

