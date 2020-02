vor 2 Min.

Endet Friedbergs Schwächephase?

Nach zwei Niederlagen hintereinander sind die TSV-Akteure diesmal beim TSV Deggendorf gefordert – und die Niederbayern sind gerade im Aufwind.

Von Peter Kleist

Ein durchaus interessantes und prickelndes Nachbarschaftsduell steht in der 3. Liga Ost an, wenn der Tabellendritte TSV Friedberg beim Tabellenvierten TSV Deggendorf seine Visitenkarte abgibt. Am Samstag, 1. Februar, ab 19 Uhr steigt das Match zwischen den bayerischen Schwaben und den Niederbayern – und zwar unter durchaus unterschiedlichen Vorzeichen.

Zuletzt verlor Friedberg zweimal

Die Friedberger haben ihre beiden letzten Partien verloren – mit 0:3 gegen Dresden und 2:3 gegen Dachau. Die Deggendorfer dagegen haben ihre letzten fünf Spiele in Serie gewonnen, dabei auch Dresden mit 3:0 bezwungen. Gerade gegen die Sachsen kamen die Friedberger am vergangenen Wochenende überhaupt nicht zurecht und wurden in eigener Halle ordentlich hergespielt. „Gegen Dresden fanden wir überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel, die waren uns in allen Belangen überlegen“, analysierte Außenangreifer Michael Stöcker. Vor allem gegen den starken Dresdener Block und die Abwehr taten sich die Friedberger mehr als schwer. „Uns hat einfach der Biss gefehlt, wir haben fast ein bisschen ängstlich gespielt – das muss sich gegen Deggendorf ändern“, so Stöcker.

Verstärkt Annahme und Angriff trainiert

In dieser Woche trainierten die Friedberger verstärkt Annahme und Angriff, schließlich ist deine gelungene Annahme der Grundstein für sein gepflegtes und effektives Angriffsspiel.

Personell sieht es beim TSV Friedberg an sich ganz gut aus, unter der Woche waren prinzipiell alle an Bord, war aus Friedberger Kreisen zu hören. Auch Trainer Fabian Gumpp wird wieder mit von der Partie sein und Team von der Seitenlinie aus coachen. Ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Michael und Christian Hurler, die eventuell aus privaten Gründen fehlen werden.

TSV II und Damen auch auswärts

Auch die anderen höherklassigen Mannschaften des TSV Friedberg sind an diesem Wochenende im Einsatz – und zwar ebenfalls auswärts. Die Bayernliga-Herren reisen zum Nachbarn ASV Dachau II und freuen sich auf ein emotions- und spannungsgeladenes Derby. Die Dachauer liegen auf Platz vier, der TSV II ist derzeit als Neunter auf einem Abstiegsplatz.

Auf einem solchen rangieren auch die Landesliga-Damen des TSV, die als Schlusslicht mit nur zwei Punkten auf der Habenseite den Abstieg kaum mehr vermeiden können. Am Samstag gastiert der TSV um 14.30 Uhr bei Planegg-Krailling.

