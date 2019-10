08:40 Uhr

Friedberger Blamage gegen das Schlusslicht

Der TSV Friedberg verliert trotz zweimaliger Führung und einer halben Stunde in Überzahl mit 3:5 gegen den SV Stöttwang. Der TSV leistet sich einfach zu viele Patzer.

Von Otmar Selder

In einem völlig verrückten Spiel holte sich der TSV Friedberg gestern auf eigenem Platz eine blutige Nase gegen den Tabellenletzten SV Stöttwang. Die 3:5-Niederlage in einer dramatisch verlaufenen Partie war eine Riesenenttäuschung für die Friedberger. Sie waren zwar „ballbesitzmäßig“ und spielerisch die bessere Mannschaft, machten sich aber durch gravierende Schnitzer in der Abwehr das Spiel selbst kaputt. Und zwar gegen eine Allgäuer Mannschaft, die kämpfte bis zum Umfallen und pfeilschnelle Stürmer hatte. Dass sich der rustikale und lautstarke Anhang der Gäste nach dem alles entscheidenden Elfmeter in der 90. Minute sich vor Freude gar nicht mehr einfing, war verständlich. Frust dagegen bei Friedbergs Spielern und Trainer Dabestani, die harte Kritik am Unparteiischen übten, der nicht auf Bezirksliga-Niveau operierte. Die Partie war von Hektik, Härte und taktischen Finessen geprägt.

Schon früh in Führung gegangen

Friedberg machte das Spiel, und als Simon Bunk schon in der zweiten Minute eine feine Vorarbeit von Bür zum 1:0 nutzte, lief alles nach Plan. Aber die geradlinigen schnellen Gegenstöße der Allgäuer stürzten die TSV-Abwehrspieler in manche Verlegenheit. So in der 22. Minute, als Freudling nach einem Freistoß zum ersten Mal den Friedberger Sagolj schlug. Pietruska stellte mit dem 2:1 den Kurs wieder her, aber Stöttwang konterte nach einem Freistoß mit dem 2:2 und zur Pause hatten die Friedberger zwar Punktvorteile, aber keine Führung.

Zu einfache Gegentore kassiert

Der geplante Sturmlauf nach der Pause ließ sich zunächst gut an. Bür zielte über die Latte, aber dann konterten die Stöttwanger – und Freudling netzte völlig frei stehend zum 3:2 für den Gast ein. Die Partie wurde giftiger, Spielertrainer Marco Schmitt aus Stöttwang wurde in der 60. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt und als Pietruska wenige Minuten später das 3:3 erzielte, schien alles für den TSV zu laufen. Ein Sturmlauf folgte – und ein Konter der Gäste, der zum 3:4 führte. Die ins Spiel gebrachten Bülles, Franz und Bytyqi sorgten für Schwung, Angriffe und Chancen, aber immer wieder war ein Bein, der Pfosten oder eigenes Unvermögen im Wege. Eine lange Nachspielzeit war angekündigt und der Ausgleich schien nur eine Frage der Zeit – da gab’s noch einmal richtig Aufregung. Nach einem Zusammenprall mit Keeper Sagolj in der 90. Minute wurden beide Spieler behandelt und danach entschied der Schiedsrichter Moritz Hägele nach Intervention des Linienrichters auf Elfmeter, den Eichele zum 3:5 verwandelte.

TSV Friedberg Sagolj; Winter, Bas, Pfeifer, Bamario, Bür ( 56. Bülles), Mladenovic (56. Franz), Rajc (56. Bytyqi), Bunk, Fischer, Pietruska. – Tore 1:0 Bunk (2.); 1:1 Freudling (22.); 2:1 Pietruska (27.); 2:2 Albinus (35.); 2:3 Freudling (49.); 3:3 Pietruska (62.); 3:4 Freudling (68.); 3:5 Eichele (90/FE). – Gelb-Rot Schmitt (Stöttwang/60) – Zuschauer 150 – Schiedsrichter Moritz Hägele (Neuburg).

