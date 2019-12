vor 55 Min.

Friedbergs C-Mädchen dürfen jubeln

Plus Der TSV qualifiziert sich überraschend für die Bezirksmeisterschaft. Schwaben Augsburg ist das Maß aller Dinge.

Von Peter Kleist

Der Jubel bei den C-Mädchen des TSV Friedberg war groß – hatten sie es doch geschafft, sich für die schwäbische Bezirksmeisterschaft am 12. Januar in Wertingen zu qualifizieren. Die TSV-Juniorinnen belegten bei der Augsburger Kreismeisterschaft den dritten Platz und ließen dabei auch den hoch gehandelten FC Augsburg hinter sich. Mehr noch: Die von Sabrina Ostermayr und Marc Quittkat betreuten Friedbergerinnen brachten das Kunststück fertig, den FCA zweimal zu besiegen – einmal im Gruppenspiel und schließlich in der Partie um Platz drei.

Schwaben gewinnt alle seine Spiele Das Maß aller Dinge in der Friedberger TSV-Halle aber waren die C-Juniorinnen des TSV Schwaben Augsburg, die alle ihre Spiele siegreich beendeten und im Finale den SV Thierhaupten gleich mit 6:1 in die Schranken wiesen. Schwaben Augsburg (weiße Hosen) gewann gegen Weilachtal mit 1:0. Bild: Peter Kleist Für die Friedberger Mädels begann das Turnier optimal, nämlich gleich mit einem 1:0-Erfolg gegen den FC Augsburg. Und als dann im zweiten Spiel auch noch dank eines Treffers in den letzten Sekunden ein 2:1-Sieg gegen den TSV Hollenbach heraussprang, stand schon fest, dass die TSV-Mädchen das Halbfinale und damit die Quali für die Bezirksmeisterschaften in der Tasche hatten. Mit dem 0:0 gegen Pfersee beendete man die Gruppenspiele. Die Tore hatten Sara Müller, Alva Spechtmeyer und Nina Schiffelholz erzielt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. In der Gruppe B gab Schwaben mit den Siegen gegen Rinnenthal (6:0), Weilachtal (1:0) und Thierhaupten (4:1) klar den Ton an. Die Augsburgerinnen waren klar die technisch und spielerisch beste Mannschaft. Die SG Rinnenthal (blau) hatte gegen SV Thierhaupten beim 0:3 kaum Chancen. Bild: Peter Kleist Im Halbfinale hatten die Friedbergerinnen dann gegen den SV Thierhaupten knapp mit 0:1 das Nachsehen, während die Schwaben-Mädels das Augsburger Derby gegen den FCA sicher mit 3:0 gewannen und so ins Endspiel einzogen. Friedberg beweist Nervenstärke Somit kam es im Spiel um Platz drei wieder zum Duell zwischen dem TSV Friedberg und dem FC Augsburg. Diesmal aber mussten die Sechsmeter entscheiden und hier behielten Friedberger Mädchen mit 2:1 die Oberhand und freuen sich über den Platz auf dem Treppchen. Eine einseitige Angelegenheit war das Finale zwischen den Schwaben-Mädchen und dem SV Thierhaupten. Wie schon im Gruppenspiel siegte Schwaben, diesmal aber mit 6:1. Die SG Rinnenthal wurde nach dem 0:2 im Platzierungsspiel gegen Pfersee Achter, das Match um Rang fünf entschied die JFG Weilachtal mit 3:2 im Sechsmeterschießen gegen Hollenbach für sich.

