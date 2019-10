vor 25 Min.

Friedbergs Nachwuchs überzeugt

Die A- und die C-Jugend des TSV 1862 feiern in der Bayernliga wichtige Siege. Die A-Junioren machen dabei schon in Halbzeit eins alles klar

Von Domenico Giannino

Erfolgreich verlief der Spieltag für die A- und C-Jugend der Friedberger Handballer in der Bayernliga. Beide Teams feierten wichtige Siege.

Die Friedberger A-Jugend gab nach der ersten Saisonniederlage die richtige Antwort. Das 34:28 (19:10) gegen Herrsching war bereits der dritte Sieg im vierten Spiel in der Bayernliga. Friedberg zog dank seiner starken Abwehr und dem gut aufgelegten Torwart Raphael Karl früh weg. Dank einer guten Abwehr und einer variablen Offensive stand es nach 15 Minuten schon 9:2 für die Friedberger. Bis zur Pause lag der TSV mit 19:10 vorne. Angesichts der klaren Führung ließ bei Friedberg ein wenig die Konzentration nach – 18 Gegentore in Durchgang zwei sind einfach zu viel.

Trotz der defensiven Nachlässigkeiten kontrollierte Friedberg aber die spannungsarme Partie und gewann am Ende mit 34:28. Damit steht die A-Jugend auf Rang eins. Völlig zufrieden war Trainerin Sandy Mair aber nicht: „Hoch anzurechnen ist der Mannschaft, dass sie sich nach der derben Klatsche vom vergangenen Wochenende wieder überzeugend präsentiert hat. Ich wünschte mir aber, dass man das gezeigte Niveau bis zum Ende durchhält und nicht mittendrin wieder nachlässt.“

Friedberg Karl; Kiehstaller; Häusler (5); Hrgic (7/2); Müller; Stepanek; Braun (6); Salopek (1); Geisreither (2); Hartl (5); Link (2); Lugauer (3); Cada (3); Porterfield.

Am Ende wird’s noch mal spannend

Die Friedberger schafften mit dem 33:30 (17:14) gegen Coburg ihren ersten Sieg. Gegen den Vorjahresmeister HSC 2000 Coburg waren die Friedberger von der ersten Minute an sehr gefordert. Friedberg überzeugte durch konzentrierte Abwehrarbeit und spielerisch hervorragend vorgetragene Angriffe. So stand es zur Halbzeit 17:14 für die Hausherren. Auch im zweiten Spielabschnitt bekamen die Coburger die technisch immer besser werdenden Angriffe der Friedberger nicht in den Griff, und mussten sich immer wieder durch Fouls behelfen. Das führte zu vier Zeitstrafen für die Gäste und insgesamt sechs Siebenmetern zugunsten des TSV Friedberg.

Zehn Minuten vor Schluss lag Friedberg mit sechs Toren vorne, doch aufgrund einiger Nachlässigkeiten kamen die Coburger noch bis auf drei Tore heran. Der Friedberger 33:30-Sieg basierte auf einer starken, mannschaftlich geschlossenen Leistung, aus der Kilian Weigl mit gleich 19 Toren herausragte.

Friedberg Risse; Gehrke; Gut; P. Mannl; D. Mannl (1); Stancu (2); Dehm (2); Häusler (2); Heitz; Neumeier (2); Weigl (19/7); Kappler (5).

