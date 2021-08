Stadtderby: TSV Friedberg empfängt BC Rinnenthal

Plus Der TSV Friedberg und der BC Rinnenthal treffen nach holprigen Start im Stadtderby aufeinander. Warum es bei beiden Teams Sorgenfalten gibt.

Zufrieden mit dem Saisonstart können weder der TSV Friedberg noch der BC Rinnenthal sein. Mit drei bzw. vier Punkten sind beide Aufstiegsanwärter in der unteren Tabellenhälfte der Kreisliga Ost zu finden. Am Sonntag treffen die beiden Kontrahenten im Stadtderby ab 15 Uhr aufeinander.