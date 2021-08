Fußball-Landesliga

12:58 Uhr

Der SV Mering will auch zu Hause wieder aufstehen

Niedergeschlagen waren die Meringer (hier Dominik Krachtus) nach dem ersten Heimspiel. Am Samstag soll sich das Stimmungsbild ändern.

Plus Gegen Garmisch peilt der SV Mering den ersten Heimdreier an. Was für die Hausherren spricht.

Von Sebastian Richly

Was für eine Erleichterung beim SV Mering. Als Manuel Ebeling kurz vor dem Ende in Bad Heilbrunn den erlösenden Treffer zum 3:1-Erfolg des MSV erzielte, hielt es auf der Meringer Bank keinen mehr auf seinem Sitz. Eine Woche zuvor lag Ebeling nach seinem Eigentor bei der 0:4-Pleite gegen Nördlingen noch konsterniert auf dem Meringer Rasen, nun war Freudentaumel angesagt. Viel Zeit, sich über die ersten Tore und Punkte der Landesliga-Saison zu freuen, bleibt nicht. Am Samstag empfängt der MSV den SC Garmisch-Partenkirchen ab 16 Uhr. Trotz Personalsorgen ist der MSV Favorit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen