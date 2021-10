Fußball-Landesliga

07:00 Uhr

SV Mering trifft mit Neuburg auf einen unberechenbaren Gegner

Burhan Bytiqi (links) vom SV Mering im Zweikampf mit einem Kemptener Spieler. Am Ende hieß es in der Partei Unentschieden. Am Samstag muss der SV Mering auswärts in Neuburg antreten.

Plus Mering spielt am Samstag auswärts gegen den VfR Neuburg. Die Gäste stehen im unteren Feld der Tabelle, haben aber bereits dem Spitzenteam Nördlingen ein Bein gestellt.

Von Philipp Schröders

Der SV Mering hat sich in den vergangenen Partien in der Tabelle wieder nach oben gekämpft. Am Samstag sind die Landesliga-Fußballer um 15 Uhr beim VfR Neuburg gefragt und wollen an ihre gute Form anknüpfen.

