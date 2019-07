11:15 Uhr

Gelingt dem SV Mering der erste Heimsieg?

Der SV Mering hat am Sonntag um 17 Uhr den Aufsteiger VfB Durach zu Gast. Warum Trainer Ajet Abazi die Qual der Wahl hat.

Von Peter Kleist

Schon der vierte Spieltag steht in der Landesliga Südwest an und der SV Mering möchte nun auch den ersten Heimsieg einfahren. Am Sonntag ab 17 Uhr will Trainer Ajet Abazi mit seinen Mannen dieses Unterfangen gegen den Aufsteiger VfB Durach umsetzen.

Vier Punkte hat der MSV bislang auf seinem Konto, einen davon hat er auf eigenem Gelände geholt: beim 3:3 gegen Garmisch-Partenkirchen – nach einem 0:3-Rückstand übrigens. „Das zeigt, dass die Moral in der Mannschaft intakt ist“, freut sich Georg Resch, der Präsident des SV Mering. Der erinnerte auch an das vorletzte Auswärtsspiel der Vorsaison, als man bei den Werdenfelsern nach einem 0:2 noch mit 3:2 gewann. Bislang ist Resch mit der Saison und dem neuen Trainer Ajet Abazi zufrieden. „Der arbeitet ruhig und solide, das ist eine ganz angenehme Persönlichkeit – ich hoffe, dass es so weitergeht“, meint Resch, den nur die 1:3-Startniederlage in Neuburg etwas ärgert. „Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen“, erinnert sich Resch – was im Übrigen auch Trainer Abazi so gesehen hatte. Eines freut den MSV-Boss besonders, das Engagement der jungen Spieler. „Die ziehen richtig gut mit“, sagt der Präsident.

Schwere Partie steht an

Nun steht also das schwere Spiel gegen den Aufsteiger aus Durach an. Die Allgäuer holten sich in der vergangenen Saison mit 64 Punkten souverän den Titel in der Bezirksliga Süd. Das Team von Trainer Alexander Methfessel hat schon sechs Punkte geholt und mit Markus Piller und Dominik Portsidis eminent gefährliche Akteure in seinen Reihen. Portsidis wurde letzte Saison mit 28 Treffern Torschützenkönig der Bezirksliga Süd.

„Ich kenne die Mannschaft aus dem letzten Jahr in der Bezirksliga Süd. Das ist eine junge, strukturierte Mannschaft mit einer guten Abwehr. Das wird kein einfaches Spiel für uns, und wir werden im Spiel nach vorn sicher nicht leichtfertig hinten aufmachen“, versichert MSV-Trainer Ajet Abazi. Einen Sonderbewacher für Torjäger Portsidis wird es nicht geben, erklärt er außerdem. Personell steht es bestens um die Meringer. „Ich habe alle Mann an Bord und somit fast die Qual der Wahl, wen ich aufstelle“, so der Trainer.

Weiter spielen FC Memmingen II – TSV Gilching (Samstag, 14 Uhr); TuS Geretsried – 1. FC Sonthofen (Samstag, 15 Uhr); SpVgg Kaufbeuren – FC Kempten (Samstag, 16 Uhr); FC Gundelfingen – FV Illertissen II, VfR Neuburg – 1. FC Garmisch-Partenkirchen (beide Samstag, 17 Uhr); SC Olching – SC Ichenhausen (Sonntag, 14 Uhr), Egg an der Günz – Bad Heilbrunn (Sonntag, 17 Uhr); TSV Jetzendorf – FC Ehekirchen (Sonntag, 17.30 Uhr).

Themen Folgen