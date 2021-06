Tennis: So lief es für die Mannschaften zum Auftakt der Punktrunde

Die Bezirksliga-Herren des TC Mering unterliegen im Derby gegen Friedberg. Warum es trotz klarem Sieg Lob vom Gegner gibt.

Die Herren I des TC Mering sind als Aufsteiger mit einer Niederlage in die Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den TC Friedberg hieß es am Ende 1:8. Die Meringer verdienten sich aber den Respekt des Gegners.

Die Herren I des TC Mering bereiten sich auf die Punktrunde vor. Der Klassenerhalt ist das Ziel für den Aufsteiger. Video: Sebastian Richly

Die Friedberger setzten neben zwei tschechischen Topleuten auf vier talentierte Juniorenspieler. Merings Florian Schieferdecker musste sich gegen Marek Pazdera mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. Manuel Singer verlor mit demselben Ergebnis gegen Ben Brandl. Florian Guggumos wurde die Höchststrafe verpasst. Er wurde ohne eigenen Spielgewinn von Samuel Braun vom Platz geschossen. In der zweiten Runde verlor auch die Meringer Nummer eins Florian Deiml gegen den Tschechen Dominik Recek, der aktuell in der ATP-Weltrangliste auf Platz 1720 gelistet ist, mit 0:6 und 0:6. Nikolas Singer startete nach einem 3:6, 1:4 Rückstand noch eine famose Aufholjagd, musste sich aber am Ende unglücklich 3:6, 6:7 David Eichenseher geschlagen geben. Den Ehrenpunkt für Mering holte Andreas Ludwig gegen Patrick Link. Ludwig verlor den ersten Satz trotz 5:2 Führung im Tiebreak, entschied den zweiten Satz aber mit 6:3 für sich. Im Match-Tie-Break lag er 1:6 zurück. Danach drehte der 27-Jährige auf und gewann Satz drei noch mit 10:8. Deiml/Guggumos verloren 0:6, 1:6 gegen Recek/Link. Parallel unterlagen die Singer-Brüder 1:6, 3:6 gegen Eichenseher/Brandl und auch für Ludwig/Schieferdecker war im dritten Doppel gegen Pazdera/Braun nichts zu holen.

Friedbergs Samuel Braun präsentierte sich bärenstark. Foto: Siegfried Baumüller

Tennis: Friedberg lobt Kontrahent Mering

Trotz der Niederlage zeigten die Meringer eine gute Leistung, wie Friedbergs Jiri Zavadil zugibt: „Es war knapper, als es das 8:1 aussagt. Mering hat wirklich gut dagegengehalten. Gerade Florian Deiml hat sich wacker geschlagen.“

Merings Manuel Singer. Foto: Siegfried Baumüller

Der Tscheche war aber auch mit seinem Team zufrieden, gerade mit den vier Nachwuchsspielern: „Das war schon sehr gut zum Auftakt von den Jungs. Die lange Pause hat man kaum gemerkt.“ Während die Meringer den Klassenerhalt als Ziel haben, wollen die Friedberger als Absteiger oben mitspielen: „Das kommt am Ende drauf an, wie die Reserveteams aus Augsburg gegen uns aufgestellt sind.“ Die Friedberger werden im Verlauf der Saison immer wieder Jugendspieler einsetzen. Zavadil: „So können die jungen Spieler viel lernen.“ Erfolgreich waren auch die Herren 40 des TCF in der Bezirksliga. In Ludwigsfeld gab es einen 7:2-Erfolg. Kar-Heinz Erwen von den Herren 50 half aus und siegte an Position eins.

Meringer Damen starten furios

Die TCM-Damen starteten erfolgreicher in die neue Saison. Beim TSV Mönchsdeggingen gewann man in der Bezirksklasse 1 mit 7:2. Johanna Hartung verlor den ersten Satz trotz Satzball, kämpfte sich dann aber zurück. Auch im Match-Tie-Break gab sie bei 4:9 nicht auf. Beim Stand von 7:9 besiegelte dann aber ein Netzroller ihre Niederlage. Auch Silvia Braatz kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz zurück. Dann musste das Netz repariert werden, worauf die Meringerin den Faden verlor und 5:7 unterlag. Sabine Huber lag im ersten Satz 1:4 und im zweiten 1:3 hinten. Am Ende siegte sie aber. Dank Siegen von Daniela Mülken, Johanna Neiß und Carina Umlauf stand es 4:2. Die Doppel dominierte der TCM. Auch die Konkurrentinnen des TC Friedberg waren beim 6:3 in Hörzhausen erfolgreich.

Einen 9:0-Sieg feierten die Meringer Damen 40 in der Bezirksklasse 1 gegen die DJK Stotzard. Christine Rupprecht gewann ein umkämpftes Match mit 13:11 im Match-Tie-Break. Im dritten Satz lag sie schon 6:9 hinten und musste einige Matchbälle abwehren. Chris tiane Böggemann siegte in nur 45 Minuten. Bettina Urban, Alexandra Beier und Andrea Guggumos legten ebenfalls den Turbo ein. Nicole Fieser tat sich etwas schwerer, gewann aber mit 6:0, 6:1. Auch die Doppel gingen an Mering. In dieser Form gehört das Team des TCM zu den Aufstiegsfavoriten.

Erstmals ging es auch wieder um Punkte für den TC Dasing. Die Damen 40 besiegten Rot-Weiß Gersthofen mit 8:1. Desanka Lechner, Michela Moucka, Rita Höfler, Kathrin Kindt und Corinna Wessels holten nach den Einzeln die Punkte zum 5:1. Die drei Doppel gingen ebenfalls nach Dasing. Die Herren 60 schlugen Mertingen mit 5:4. Walter Korutschka konnte das Spitzeneinzel im Matchtiebreak gewinnen, Toni Ebner, Erwin Bichelmaier und Dieter von Grolmann zogen nach, sodass man nach den Einzel mit 4:2 in Front lag. Korutschka/Christoph Klytta holten das entscheidende Doppel. Nichts zu lachen hatten dagegen die Damen gegen Augsburg Siebentisch beim 0:9. (mit sry-)

Lesen Sie dazu auch: Tennis-Boom? Vor dem Saisonstart - so geht es den heimischen Vereinen