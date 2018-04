Merings Zweite kommt einfach nicht vom Fleck

vor 20 Min.

Nur 0:0 im Kellerduell gegen Gold-Blau. Ottmaring feiert Derby-Sieg. Merching verliert beim Tabellenführer.

Von Matthias Biallowons und Peter Kleist

Der SV Mering II kommt im Kampf gegen den Abstieg einfach nicht voran, auch im Duell mit dem Tabellenvorletzten Gold-Blau reichte es nur zu einem 0:0. Während Merching beim Tabellenführer Firnhaberau mit 0:2 unterlag, feierte der SV Ottmaring einen 2:1-Sieg im Derby gegen den Kissinger SC II.

SVOttmaring – Kissinger SC II 2:1 Der SVO gewann das Derby gegen den Tabellennachbarn mit 2:1 und wahrte damit seinen imponierenden Heimnimbus. Seit dem 5. November 2016 ist Ottmaring nun zu Hause ungeschlagen.

In einem ausgeglichenen Spiel fand der KSC zu Beginn besser in die Partie: Kiening verfehlte das Tor und bei Oginos Drehschuss war Ottmarings Torwart Gleich zur Stelle.

Nach einer halben Stunde parierte wiederum Gleich gegen Horak zur Ecke, fast im Gengenzug die Führung für die Heimelf: Müller traf sehenswert per Fernschuss zum 1:0. Nach der Halbzeit zollten beide Teams der Hitze Tribut und erspielten sich wenige große Chancen. Eine davon nutzte Springer nach 65 Minuten zum 1:1 für die Gäste. Zehn Minuten vor Spielende reklamierte der SVO vehement einen Strafstoß nach Foulspiel an Müller, den Pfiff verweigerte der gut leitende Schiedsrichter Ümmet Kocac jedoch. Drei Zeigerumdrehungen später zeigte er doch auf den Punkt: Nach einem Handspiel des KSC im Strafraum scheiterte Pankotsch zunächst an KSC-Keeper Köchl, den Nachschuss drückte er über die Linie zum umjubelten 2:1-Siegtreffer der Seiler-Elf. (ago)

Tore 1:0 Müller (35.), 1:1 Springer (65.), 2:1 Pankotsch (Handelfmeter/83.) – Zuschauer 80

Firnhaberau – TSV Merching 2:0 Eine Stunde lang hielt der Aufsteiger das 0:0 beim Spitzenreiter, dann brachte ein Freistoß Firnhaberau auf die Siegerstraße. Der Ball segelte durch den Strafraum und letztlich netzte Emmanuele Delleira zum 1:0 für die Platzherren ein. Und nur sieben Minuten später hieß es 2:0 für den TSV Firnhaberau. Diesmal war es Erik Gnand-Nemeth, der sich per Foulelfmeter in die Torschützenliste eintragen durfte. Vorausgegangen war ein – allerdings etwas umstrittenes – Foul an Delleira. Merchings Vize-Vorsitzender Martin Schmelcher meinte resümierend: „Wir waren kämpferisch zwar stark, aber Firnhaberau war spielerisch besser, hatte mehr Chancen und hat verdient gewonnen.“

Tore 1:0 Delleira (60.), 2:0 Gnand-Nemeth (67./FE) – Zuschauer 80

SV Mering II – Gold-Blau Augsburg 0:0 Der Torschrei lag den Meringern schon auf den Lippen, als Atay in der Nachspielzeit einen direkten Freistoß auf das Tor der Gäste brachte – doch Keeper Mann vereitelte den möglichen Siegtreffer der Meringer. „Dieser Sieg wäre enorm wichtig gewesen. Wir trauern den zwei Punkten schon nach“, musste MSV-Coach Stefan Eser eingestehen. Seine Mannschaft kam als Schlusslicht im Spiel gegen den Tabellenvorletzten nicht über ein 0:0 Unentschieden hinaus. Zwar hatten die Hausherren die größeren Spielanteile, konnten aber – wie auch Gold-Blau – nichts aus den Chancen machen. Das Team aus der Fuggerstadt setzte auf Konter, die vor allem in der zweiten Hälfte von Merings Schlussmann Köpper immer wieder vereitelt wurden. Trotz der vergebenen Zähler war Eser mit dem Auftreten seiner Truppe zufrieden: „Der Wille und Einsatz hat heute gestimmt. So müssen wir weitermachen und nicht aufgeben“.

Tore Fehlanzeige – Zuschauer 60

