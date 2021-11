Motorsport

vor 2 Min.

Mit über 300 Sachen: So kämpft Rennfahrer Robert Eder für seinen Traum

Volle Konzentration auf der 220 PS starken Maschine: Rennfahrer Robert Eder aus Ottmaring startet 2022 wieder in der 1000-Kubik-Klasse.

Plus Motorradrennfahrer Robert Eder aus Ottmaring startet wieder in der 1000-Kubik-Klasse. Wie die aktuelle Saison für den Studenten lief und was seine Ziele sind.

Von Sebastian Richly

300 Stundenkilometer sind für Robert Eder und seine Kawasaki ZX10RR kein Problem. Der Motorradrennfahrer aus Ottmaring hat laut eigener Aussage „Benzin im Blut“. Im kommenden Jahr darf der 25-Jährige sein Können erneut in der 1000-Kubik-Klasse, dem sogenannten Pro-Superstar-Cup, beweisen. Für den Studenten ist das neben viel Vergnügen auch harte Arbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen