18.05.2019

Nur Ried muss noch zittern

Meister Dasing beim Vize Mühlried. Wulfertshausen erwartet Storzard und Ried bekommt es mit dem BC Aresing zu tun

Von Reinhold Rummel

An der Tabellenspitze sind die Fronten bereits geklärt. Der TSV Dasing ist seit zwei Wochen sicher Meister und auch der Aufstiegsrelegationsplatz ist fest an den SC Mühlried vergeben. Und diese beiden Teams treffen am Sonntag um 15 Uhr in Mühlried aufeinander. Andere Sorgen hat der SV Ried, der noch nicht ganz am rettenden Ufer ist und zur gleichen Zeit Aresing zu Gast hat. Locker aufspielen kann der SV Wulfertshausen am Sonntag ab 15 Uhr gegen die DJK Stotzard – das Team von Bastian Schaller hat den Klassenerhalt in der Tasche.

Am vorletzten Spieltag kommt es nun zum Gipfeltreffen, wenn Mühlried, die Elf um Trainer Tobias Goebel, den feststehenden Kreisliga-Aufsteiger TSV Dasing zu Gast hat. „Das wird sicher noch einmal eine interessante Begegnung“, so Dasings Trainer Schmid. Zumal in den Reihen der Schrobenhausener Vorstädter mit Stefan Jocham (22), Marco Rechenauer (19) und Max Schreiner (19) drei Top-Torjäger stehen. Bei den Dasinger haben Marco Ruppenstein und der verletzte Simon Gilg jeweils 15 Treffer. „Ich erwarte in diesem Spitzenspiel, dass wir noch einmal alles geben“, so Coach Jürgen Schmid.

Der SV Ried hat durch das 2:1 gegen Klingen nicht nur die Wanderfreunde zum Abstieg verurteilt, sondern sich auch eine gute Ausgangsposition verschafft. Mit 23 Punkten kletterte man vom Direktabstiegsplatz weg und hat nun im Heimspiel gegen den BC Aresing die Chance, den Verbleib in der Kreisklasse fast endgültig zu fixieren. (Sonntag, 15 Uhr).

Während der SVW gelöst in dieses Spiel gehen kann, fehlen der DJK Stotzard noch ein Punkt, um ganz sicher in der Klasse zu bleiben. Der SV Wulfertshausen vertraut übrigens auch in der kommenden Saison auf Trainer Bastian Schaller (wir berichteten). Für Schaller ist es dann bereits die achte Saison beim SVW. (Sonntag, 15 Uhr).

